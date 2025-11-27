Ρόδος: Τα σενάρια που εξετάζονται για τα αίτια της τραγωδίας – «Ήρωας και αθάνατος» έγραψε ο πατέρας του 19χρονου

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ρόδος έπειτα από το θανατηφόρο ατύχημα που σημειώθηκε στο πεδίο βολής στα Αφάντου, κατά την διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικές δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας. Ο 19χρονος Ραφαήλ, ΕΠΟΠ στρατιώτης από το Τυμπάκι Ηρακλέιου έχασε την ζωή του, ενώ ένας 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας υπέστη βαρύτατους τραυματισμούς.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά της 10:00 το πρωί της Τετάρτης (26/11). Ο 19χρονος Ραφαήλ και ο 39χρονος επιλοχίας μετέφεραν χειροβομβίδες και οπλισμό, όταν υπό άγνωστες συνθήκες μια χειροβομβίδα εξερράγη. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού διέταξε την διερεύνηση των συνθηκών, εξετάζοντας ακόμη και τα σενάρια ανθρώπινου λάθους λόγω ρουτίνας, της μη ασφαλούς μεταφοράς των χειροβομβίδων ή ακόμη και της αστοχίας υλικού.

Αν και η πλήρης τεχνική αποτίμηση απαιτεί πραγματογνωμοσύνη, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η έκρηξη συνδέεται με αμυντική χειροβομβίδα που εξερράγη κατά τον χειρισμό της. Σύμφωνα με την Δημοκρατική, σε τέτοιες διαδικασίες κρίσιμες παράμετροι είναι η ακολουθία ενεργειών, η κατάσταση του υλικού, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και η ακριβής διάταξη των στελεχών στο πεδίο. Η διερεύνηση οφείλει να φωτίσει αν υπήρξε αστοχία υλικού, ανθρώπινο λάθος, ή συνδυασμός παραγόντων. Η τυποποίηση των αποστάσεων ασφαλείας, η χρήση μέσων προστασίας και η ορθή εποπτεία από εξειδικευμένους πυροτεχνουργούς αποτελούν σημεία που αναμένεται να ελεγχθούν εξονυχιστικά.

Οι ασκήσεις βολής χειροβομβίδας πραγματοποιούνται με αυστηρά πρωτόκολλα και προβλέπουν συγκεκριμένες φάσεις προετοιμασίας, ελέγχου, ενεργοποίησης και ρίψης, με ευθύνη εξειδικευμένων πυροτεχνουργών. Η παρουσία τέτοιων στελεχών στο πεδίο θεωρείται προϋπόθεση ασφαλείας σε όλες τις δραστηριότητες με εκρηκτικά. Το γεγονός ότι στο συμβάν ενεπλάκησαν πυροτεχνουργοί από άλλη μονάδα δείχνει διακλαδική συνδρομή τεχνογνωσίας, αλλά ταυτόχρονα εγείρει τεχνικά ερωτήματα για το αν υπήρξαν ιδιαιτερότητες στον εξοπλισμό ή στις διαδικασίες της συγκεκριμένης ημέρας που θα πρέπει να καταγραφούν με ακρίβεια.

«Φέρεται να αποσυνδέθηκε η περόνη της χειροβομβίδας»

«Κατά την αποσφράγιση του κουτιού μεταφοράς με τις χειροβομβίδες φέρεται να αποσυνδέθηκε η περόνη της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον Ραφαήλ και τραυμάτισε βαρύτατα τον 39χρονο επιλοχία». Αυτή φέρεται να είναι η πληροφόρηση από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προς την οικογένεια, σχετικά με τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ, φυσικά, οι έρευνες συνεχίζονται, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Όλα τα στοιχεία, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, παραπέμπουν σε ατύχημα, όμως και πάλι θα αξιολογηθούν και θα σταθμιστούν όλες οι πτυχές και όλες οι παράμετροι.

Πάντως, ο δικηγόρος της οικογένειας, κ. Γιώργος Κοκοσάλης, υπογράμμισε ότι από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και του Στρατού υπάρχει συνεχής ροή πληροφόρησης και μετέφερε την αίσθησή του ότι υπάρχει σαφής πρόθεση και από μέρους τους για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, χωρίς την παραμικρή σκιά.

Την Παρασκευή η κηδεία του Ραφαήλ

Ο 39χρονος τραυματίας ΕΠΟΠ Επιλοχίας μεταφέρθηκε στην Αθήνα και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ στο 401. Ο ίδιος φαίνεται πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αλλά έχει πολλά τραύματα από τα θραύσματα και έχει χάσει τμήμα του δεξιού του χεριού. Σημαντική σε κάθε περίπτωση αναμένεται να είναι και η μαρτυρία του.

Όσον αφορά τη σορό του 19χρονου Ραφαήλ, αυτή θα μεταφερθεί στην Κρήτη με C-130 το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.

«Ένα κοπέλι έσβησε από μία χειροβομβίδα»

Σε ακόμη μια σπαρακτική ανάρτηση προχώρησε ο πατέρας του 19χρονου το πρωί της Πέμπτης, στη οποία έγραψε:

«Πότε δεν θα το πίστευα

όμως κι αυτό το είδα

ένα κοπέλι έσβησε

από μια χειροβομβίδα ,..

Μια μάνα το μεγάλωσε

για να υπηρετήσει

την χώρα του σαν ήρωας

τα μάτια του να κλείσει…..

Ελλάδα πένθος φόρεσε

γιατί ο Ραφαήλ σου

στα χώματα σου έσβησε

κι αυτό είναι τιμή σου….

Ήρωας και αθάνατος

κι αυτό ναι σε τιμή σου

με μια σημαία ελληνική

Ντύνουνε το κορμί σου…..καλό ταξίδι παλικάρι…. καλό ταξίδι γιε μου…».

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, για τον θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ στη Ρόδο.

Το πένθος θα διαρκέσει από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Γενικό Επιτελείο Στρατού «κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος».