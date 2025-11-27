Κακοκαιρία Adel: Στα όρια της υπερχείλισης ο Ποταμός στην Κέρκυρα, προβλήματα στους δρόμους – Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Αιτωλοακαρνανία

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας «Adel» που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και σαρώνει την χώρα. Ισχυρές καταιγίδες καταγράφονται στην Κέρκυρα, όπου μετέτρεψαν τους δρόμους σε «ποτάμια», ενώ στην Αιτωλοακαρνανία, ρέμα υπερχείλισε στην Εθνική οδό Αγρινίου-Αμφιλοχίας και στο Ζευγαράκι Αγρινίου σημειώθηκαν κατολισθήσεις.

Η βόρεια και κεντρική Κέρκυρα δέχθηκε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα η πρόσβαση σε πολλές σχολικές μονάδες να θεωρείται επικίνδυνη. Ο δήμος αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στα βόρεια, κεντρικά και νότια του νησιού.

Ο δήμαρχος Ξηρομέρου ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ για τα ακραία καιρικά φαινόμενα και την επιδείνωση που αναμένεται στην περιοχή.

Ο δήμος Ανδραβίδας–Κυλλήνης ανακοίνωσε ότι όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, θα παραμείνουν κλειστοί.

Υπερχείλισε ποταμός έξω από την πρωτεύουσα της Κέρκυρας

Στα όρια του δρόμου έχει φτάσει πλέον το ύψος του νερού στο ποτάμι της περιοχής Ποταμός στην Κέρκυρα, λίγο έξω από την πρωτεύουσα του νησιού μετά την επέλαση της κακοκαιρίας Adel.

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στις περιοχές Ποταμός, Αη Γιάννης, Κοκκίνι, Κοντόκαλι, ενώ κλειστή για τα οχήματα είναι η οδός Σπ. Περουλάκη. Στην περιοχή Κυρά Χρυσικου έπεσε δέντρο που έκλεισε το δρόμο, ενώ πλημμύρισαν μια φαρμακαποθήκη, ένα φροντιστήριο στο Κοκκίνι, η περιοχή της Σπηλιάς καθώς και η διασταύρωση προς τον Άγιο Προκόπη. Λόγω της κακοκαιρίας δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου καθώς πλημμύρισε η αίθουσα.

Πτήση της Aegean από Αθήνα προς Κέρκυρα δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ι. Καποδίστριας» εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα.

Η Πολιτική Προστασία με μήνυμα μέσω του 112 απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Κέρκυρας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

Παράλληλα, κομμάτι πλεξιγκλάς αποκολλήθηκε από την κορυφή του κολυμβητηρίου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας την ώρα που μέσα σε αυτό βρίσκονταν δεκάδες πολίτες, μεταξύ αυτών και πολλά παιδιά, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

112 και στην Αιτωλοακαρνανία

Μήνυμα του 112 στάλθηκε στα κινητά και των κατοίκων και της Αιτωλοακαρνανίας, λίγο μετά τις 21:00, εφιστώντας την προσοχή τους λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των κατολισθήσεων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

Πλημμύρες και κατολισθήσεις σημειώθηκαν και στο Ζευγαράκι Αγρινίου, όταν μεγάλος όγκος φερτών υλικών από το κοντινό ρέμα παρασύρθηκε προς κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας προβλήματα και εισροή νερών σε παρακείμενα σπίτια.

Έντονα φαινόμενα καταγράφονται και στο Ρίβιο, όπου τεράστιες ποσότητες νερού έπεσαν σε ελάχιστο χρόνο. Οι χείμαρροι βρίσκονται σε οριακό σημείο λόγω της συνεχούς βροχής, με τη στάθμη να ανεβαίνει συνεχώς. Αντίστοιχα προβλήματα αναφέρονται και στο Χαλίκι στο Αιτωλικό.

Αντιμέτωπη με εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα βρίσκεται η Θεσπρωτία, ενώ τις πληγές τους μετρούν και στον Παραπόταμο, όπου η κακοκαιρία δεν άφησε τίποτε στο πέρασμά της.

Σήμερα, Πέμπτη (27/11), ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται κυρίως:

στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε:

κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

⚠️ΝΕΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ADEL

✅Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, κατά το επόμενο 24ωρο αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού με ιδιαίτερα έντονη κεραυνική δραστηριότητα και αυξημένο κίνδυνο χαλαζοπτώσεων

✅ ✍️ https://t.co/8qN6jkw8Eh… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 26, 2025

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο, θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.