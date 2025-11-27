Καιρός: Η «Adel» φέρνει ισχυρές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας – Πολλά προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης, με το κύμα κακοκαιρίας «Adel» να προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της δυτικής Ελλάδας και της Αττικής.

Πλημμύρες, υπερχειλίσεις ρεμάτων και κατολισθήσεις σημειώθηκαν σε Κέρκυρα, Αιτωλοακαρνανία και άλλες περιοχές, ενώ οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και η Πυροσβεστική δέχεται συνεχείς κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. Ταυτόχρονα, ισχυρές καταιγίδες πλήττουν και την Αττική, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης προκαλώντας μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα είναι έντονα στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ κατά τόπους συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές, που τη νύχτα θα ενταθούν.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ, το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Οι άνεμοι πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο, το Αιγαίο και το Θρακικό πέλαγος. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση, κυρίως στα βορειοδυτικά, και θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στην Κρήτη.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Ο Τάσος Αρνιακός σημείωσε ότι «θα έχουμε ισχυρές βροχές, οι οποίες θα δυναμώνουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, οι βροχές είναι ικανές να δημιουργήσουν αρκετά προβλήματα, γι’ αυτό η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και εργασιών, καθώς και ο έλεγχος των φρεατίων, κρίνεται απαραίτητος». Ο μετεωρολόγος τόνισε ότι τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, καθώς και σε τμήματα της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και της Θράκης, συνοδευόμενα από τοπικές χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα μπουρίνια, ενώ οι νοτιάδες θα φτάνουν τα 4 με 6 μποφόρ.

Για την Αττική, ο Τάσος Αρνιακός ανέφερε πως «θα έχει νεφώσεις με καταιγίδες και ανέμους 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου». Στη Θεσσαλονίκη, όπως πρόσθεσε, «αναμένονται πυκνές νεφώσεις με σποραδικές καταιγίδες και μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου».

Η πρόγνωση από την Νικολέτα Ζιακοπούλου

Η Νικολέτα Ζιακοπούλου από την πλευρά της, υπογράμμισε ότι η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση και πως η κατάσταση στη Δυτική Ελλάδα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη τις επόμενες 30 ώρες. Όπως δήλωσε, «θα πρέπει να προσέχουν στις μετακινήσεις τους οι κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι θα έρθουν αντιμέτωποι με τεράστια κακοκαιρία τις επόμενες ώρες». Επεσήμανε επίσης ότι αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι, ζητώντας από το κοινό να τηρεί τα μέτρα αυτοπροστασίας.

Δύσκολη νύχτα στην Δυτική Ελλάδα

Η νύχτα στη δυτική Ελλάδα ήταν δύσκολη. Η κακοκαιρία «Adel» προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία στάλθηκαν μηνύματα του 112 που καλούσαν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Στην Κέρκυρα, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Ποταμό, την Αλεπού και το Τρίκλινο, όπου υπερχείλισαν ρέματα και κατολισθήσεις τοιχίων σημειώθηκαν σε Αγίους Δέκα, Μπενίτσες και Δασιά. Πολλοί δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι, ενώ η Πυροσβεστική παρεμβαίνει για αντλήσεις υδάτων και απομάκρυνση πεσμένων δέντρων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Κέρκυρας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.

Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος ανέφερε ότι το ποτάμι της περιοχής είναι «επικίνδυνο για υπερχείλιση». Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς η αίθουσα πλημμύρισε από νερά που μπήκαν από την οροφή. Σήμερα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί στους δήμους Κεντρικής και Νότιας Κέρκυρας θα παραμείνουν κλειστά.

Ανάλογες εικόνες και στην Αιτωλοακαρνανία, όπου υπερχείλισε ρέμα στο Ζευγαράκι Αγρινίου, προκαλώντας εισροή νερών σε κατοικίες. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου επενέβη άμεσα με μηχανήματα για να αποκαταστήσει τη ροή του νερού και να αποφευχθούν νέες ζημιές. Παράλληλα, το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και στις αερομεταφορές. Η πτήση της Aegean από Αθήνα προς Κέρκυρα αναγκάστηκε να επιστρέψει στην πρωτεύουσα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν την προσγείωση στο νησί.

Επίσης, σύμφωνα με το corfutvnews.gr και το kerkyrasimera.gr, κατολισθήσεις και χαλαζοπτώσεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές, ενώ η Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας προχώρησε σε απαγόρευση κυκλοφορίας στη Σπύρου Αρμένη και στην Παλαιοκαστρίτσα, όπου δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους.

Το meteo.gr και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προβλέπουν ότι τα φαινόμενα θα ενταθούν, με χαλαζοπτώσεις μεγάλου μεγέθους και λασποβροχές λόγω μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην κατηγορία 5, δηλαδή στη μέγιστη βαθμίδα ακραίων φαινομένων.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποίησε πως η δυτική Πελοπόννησος και το Ιόνιο βρίσκονται σε ζώνη υψηλού κινδύνου, με πιθανότητα ισχυρών ηλεκτρικών εκκενώσεων και χαλαζιού μεγάλου μεγέθους, κυρίως σε Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία και τα παράκτια της Αιτωλοακαρνανίας. Ενίσχυση των φαινομένων αναμένεται και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε Καβάλα, Παγγαίο, Σέρρες, Δράμα, Ροδόπη και Ξάνθη.

Τα εντονότερα φαινόμενα εντοπίζονται στα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο, αλλά και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ παροδικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η κακοκαιρία θα επιμείνει και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, μετατοπιζόμενη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, με τους μετεωρολόγους να συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις και συνεχή παρακολούθηση των έκτακτων δελτίων.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανώς 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 19 με 21 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 21 με 22 και τοπικά στην Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία καθώς και στη Θράκη.

Ανεμοι: Νότιοι 5 με 6 και στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανόν 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα βορειοανατολικά τους 19. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στη νότια Πελοπόννησο είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια τη νύχτα θα ενταθούν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανόν πρόσκαιρες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-11-2025

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στα βορειοανατολικά τοπικά τους 17 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 17 βαθμού και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα που στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά, βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-11-2025

Στο ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με παροδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-12-2025