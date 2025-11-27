Καρκίνος του παχέος εντέρου: «Είμαι γιατρός και αυτά είναι τα 6 συμπτώματα που δεν πρέπει ποτέ να αγνοήσετε»

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Καρκίνος του παχέος εντέρου: «Είμαι γιατρός και αυτά είναι τα 6 συμπτώματα που δεν πρέπει ποτέ να αγνοήσετε»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι μια από τις πιο συχνές μορφές καρκίνου παγκοσμίως. Συχνά αναπτύσσεται σιωπηλά, χωρίς να εκδηλωθούν έντονα συμπτώματα. Παρόλα αυτά, το σώμα μας συνήθως μας στέλνει κάποια πρώιμα σημάδια πριν η κατάσταση γίνει σοβαρή. Μία γιατρός προειδοποιεί για έξι συμπτώματα που δεν πρέπει ποτέ να αγνοήσετε, καθώς η έγκαιρη αναγνώρισή τους μπορεί πραγματικά να σώσει ζωές.

Καρκίνος: Ένα συμπλήρωμα για το ήπαρ μπορεί να ενισχύσει την επιτυχία της ανοσοθεραπείας, σύμφωνα με μελέτη

Καρκίνος του παχέος εντέρου: Τα 6 συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε, σύμφωνα με γιατρό

Η Dr. Sana Sadoxai, με πάνω από 41.000 ακολούθους στο TikTok, όπου μοιράζεται συμβουλές υγείας, παρουσίασε έξι σημάδια που, όπως λέει η ίδια, «δεν πρέπει ποτέ να αγνοήσετε». Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Αυτά είναι 6 συμπτώματα που ίσως αγνοείτε, αλλά δεν θα έπρεπε».

Τα έξι συμπτώματα του καρκίνου του παχέος εντέρου που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Καρκίνος: Η υπερβολική κατανάλωση μίας βιταμίνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη
  • Δυσκοιλιότητα ή διάρροια που δεν μοιάζει φυσιολογική και επιμένει
  • Κόπρανα πολύ λεπτά σαν “μολύβι” που δεν επανέρχονται στο φυσιολογικό
  • Ανεξήγητη απώλεια βάρους
  • Μόνιμη κόπωση παρά τον καλό ύπνο
  • Αίμα στη λεκάνη ή στο χαρτί
  • Αίσθηση ότι το έντερο δεν αδειάζει πλήρως

Η γιατρός καταλήγει: «Αυτά τα συμπτώματα δεν συνδέονται πάντα καρκίνο, αλλά μερικές φορές αποτελούν πρώιμα σημάδια. Και η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να σώσει ζωές».

Τι λένε οι χρήστες στο TikTok

Κάποιοι μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες: «Έχω πάει οκτώ φορές στον γιατρό με αυτά τα συμπτώματα και μου δίνουν μόνο ομεπραζόλη». «Σε μένα, τα μόνα συμπτώματα ήταν το φούσκωμα και ο πόνος μετά το φαγητό», σημείωσε ένας άλλος χρήστης. «Κάντε εξετάσεις για σιγουριά. Εγώ τα είχα όλα, εκτός από την απώλεια βάρους, αλλά τελικά ήταν απλώς εσωτερικές αιμορροΐδες. Μην πανικοβάλλεστε — απλώς ελέγξτε το», συμβούλεψε ένας τρίτος χρήστης.

Τι προκαλεί τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Σύμφωνα με ειδικούς, τα ακριβή αίτια δεν είναι γνωστά, όμως υπάρχουν παράγοντες κινδύνου:

  • Ηλικία: Τα περισσότερα περιστατικά εμφανίζονται σε άτομα άνω των 75.
  • Διατροφή: Υψηλή κατανάλωση κόκκινου ή επεξεργασμένου κρέατος και χαμηλή πρόσληψη φυτικών ινών.
  • Υπερβολικό βάρος, κυρίως στους άνδρες.
  • Χαμηλή φυσική δραστηριότητα
  • Κατανάλωση αλκοόλ (περίπου 6% των περιστατικών)
  • Κάπνισμα
  • Οικογενειακό ιστορικό: Υψηλός κίνδυνος όταν πολλοί στενοί συγγενείς είχαν τη νόσο.
  • Φλεγμονώδεις νόσοι εντέρου (όπως ελκώδης κολίτιδα και Crohn).
  • Διαβήτης τύπου 2
@dailydoc86 🔴❗️❗️ Here are 6 symptoms you might ignore – but shouldn’t: 1 Constipation or diarrhoea that just doesn’t feel right 2 Pencil-thin stools that don’t go back to normal 3 Unexplained weight loss (even if you didn’t mind) 4 Ongoing fatigue despite good sleep 5 Blood in the toilet or on the paper 6 A constant feeling like your bowels didnt fully empty These symptoms don’t always mean cancer – but sometimes, they do. And catching it early can truly save your life. #coloncancer #guthealthmatters #doctok #medtok #colon ♬ original sound – Dailydoc-86 | Dr. Sana🇵🇰🇩🇪

