Καρκίνος: Ένα συμπλήρωμα για το ήπαρ μπορεί να ενισχύσει την επιτυχία της ανοσοθεραπείας, σύμφωνα με μελέτη

Η ανοσοθεραπεία έχει φέρει επανάσταση στη θεραπεία πολλών μορφών καρκίνου, όχι όμως και στον καρκίνο του ήπατος. Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα ευρέως διαδεδομένο συμπλήρωμα για το ήπαρ, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και να κάνει τη θεραπεία κατά του καρκίνου πιο αποτελεσματική.

Νέα μελέτη δείχνει ότι ένα κοινό συμπλήρωμα για το ήπαρ ενισχύει την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας για τον καρκίνο του ήπατος

Η ανοσοθεραπεία είναι μια προηγμένη θεραπευτική μέθοδος που ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού για να επιτεθεί σε καρκινικά κύτταρα. Αν και έχει σημειώσει επιτυχία σε καρκίνους του πνεύμονα, των νεφρών και της ουροδόχου κύστης, η αποτελεσματικότητά της στον καρκίνο του ήπατος παραμένει περιορισμένη — γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό, αφού τα περιστατικά της νόσου έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.

Ένα ευρέως διαδεδομένο συμπλήρωμα για το ήπαρ μπορεί να κρύβει το “κλειδί” για να γίνει η ανοσοθεραπεία πιο αποτελεσματική κατά του καρκίνου του ήπατος, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Ο ρόλος των χολικών οξέων στον καρκίνο του ήπατος

Επιστήμονες από το Ινστιτούτο Salk στις ΗΠΑ μελέτησαν τη σχέση μεταξύ του ανοσοποιητικού συστήματος και του ήπατος, εστιάζοντας στα χολικά οξέα, ουσίες που παράγονται φυσικά από το ήπαρ για να βοηθήσουν στην πέψη.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ορισμένα χολικά οξέα μπορούν να αποδυναμώσουν τη λειτουργία των Τ κυττάρων, τα οποία είναι υπεύθυνα για την καταπολέμηση των όγκων. Αντίθετα, ένα συγκεκριμένο οξύ — το ουρσοδεοξυχολικό οξύ (UDCA) — φαίνεται να ενισχύει την ανοσολογική αντίδραση στον καρκίνο του ήπατος.

Το UDCA ως υποψήφια θεραπεία για τον καρκίνο του ήπατος

Όταν οι επιστήμονες αύξησαν τα επίπεδα του UDCA μέσω διατροφικών συμπληρωμάτων, παρατήρησαν σημαντική μείωση στον όγκο των ηπατικών καρκίνων σε πειραματόζωα. Το εντυπωσιακό είναι ότι το UDCA είναι ήδη εγκεκριμένο για τη θεραπεία άλλων ηπατικών παθήσεων, κάτι που καθιστά την πιθανή του χρήση στον καρκίνο του ήπατος πιο ρεαλιστική.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, αποκαλύπτει πώς η χημική σύνθεση του ήπατος επηρεάζει τη συμπεριφορά του ανοσοποιητικού και παρέχει νέους μοριακούς στόχους για την ενίσχυση των θεραπειών ανοσοθεραπείας.

Τι δείχνει η έρευνα

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δείγματα από όγκους του ήπατος σε ανθρώπους και ποντίκια και εντόπισαν αυξημένα επίπεδα συζευγμένων χολικών οξέων, τα οποία σχετίζονται με ταχύτερη ανάπτυξη όγκων και αδύναμη δράση Τ κυττάρων. Όταν κατέστειλαν τη δράση της πρωτεΐνης BAAT, υπεύθυνης για την παραγωγή αυτών των οξέων, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των όγκων.

Από τα 20 χολικά οξέα που εξετάστηκαν:

Το TCDCA προκάλεσε οξειδωτικό στρες, το οποίο βλάπτει τα κύτταρα.

Το LCA παρεμπόδισε τη λειτουργία των Τ κυττάρων προκαλώντας στρες στο ενδοπλασματικό δίκτυο.

Το UDCA όμως είχε θετική επίδραση, βελτιώνοντας την ανοσολογική απόκριση και προσελκύοντας περισσότερα ανοσοκύτταρα στο ήπαρ.

Ποιες είναι οι πρακτικές εφαρμογές;

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η μείωση της δράσης της BAAT σε συνδυασμό με αύξηση του UDCA μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας στον καρκίνο του ήπατος. «Είμαστε ήδη ένα βήμα πιο κοντά στην εφαρμογή της έρευνας στην κλινική πράξη, αφού το UDCA χρησιμοποιείται ήδη για άλλες ηπατικές παθήσεις», εξηγεί η καθηγήτρια Susan Kaech, επικεφαλής της μελέτης.

Η ερευνητική ομάδα ενδιαφέρεται επίσης για τον ρόλο του εντερικού μικροβιώματος, καθώς τα χολικά οξέα συνδέονται άμεσα με τα «καλά» και «κακά» βακτήρια στο έντερο. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για τη χρήση προβιοτικών στη ρυθμιστική δράση των χολικών οξέων και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της θεραπείας του καρκίνου.

Η μελέτη ανοίγει νέους δρόμους για την αντιμετώπιση όχι μόνο του καρκίνου του ήπατος, αλλά και άλλων παθήσεων όπως:

Χρόνια ηπατική νόσος

Παχυσαρκία

Μεταβολικές διαταραχές

Η στόχευση των χολικών οξέων και η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος μέσω διατροφικών παρεμβάσεων, όπως το UDCA και τα προβιοτικά, ενδέχεται να φέρουν πιο αποτελεσματικές θεραπείες στο εγγύς μέλλον.