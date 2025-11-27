Η κακοκαιρία «Adel» «χτύπησε» την Δυτική Ελλάδα – Ποτάμια οι δρόμοι, ήχησε το 112 σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία

Η κακοκαιρία Adel πλήττει από χθες τη δυτική Ελλάδα και την Κέρκυρα, με τα φαινόμενα να εντείνονται ώρα με την ώρα και τις αρχές να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή. Το 112 έχει αποσταλεί ήδη σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία, καθώς οι βροχοπτώσεις και οι άνεμοι δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές.

Στην Αιτωλοακαρνανία, η κατάσταση επιβαρύνθηκε νωρίς, όταν στο Ζευγαράκι Αγρινίου μεγάλος όγκος φερτών υλικών από κοντινό ρέμα παρασύρθηκε προς κατοικημένη περιοχή. Η εισροή νερών σε σπίτια προκάλεσε έντονη ανησυχία, ενώ η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου κινητοποιήθηκε άμεσα. Μηχανήματα έφτασαν στο σημείο για να καθαρίσουν τα υλικά και να αποκαταστήσουν τη ροή του νερού, προκειμένου να μην σημειωθούν νέες ζημιές.

Την ίδια ώρα, το Ρίβιο Αιτωλοακαρνανίας δέχτηκε πολύ μεγάλη ποσότητα νερού μέσα σε λίγα λεπτά, με τους χείμαρρους να βρίσκονται σε οριακό σημείο λόγω της συνεχούς βροχής. Η εικόνα στην περιοχή αλλάζει συνεχώς, ενώ έντονα φαινόμενα καταγράφονται και στο Χαλίκι στο Αιτωλικό. Με απόφαση του δημάρχου Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, όλα τα σχολεία στον Δήμο Ξηρομέρου θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη.

Την ίδια στιγμή, η Κέρκυρα βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τα προβλήματα να αυξάνονται. Η κακοκαιρία ADEL συνοδεύεται από δυνατούς ανέμους και βροχές, ενώ μια πτήση από Αθήνα προς Κέρκυρα δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο «Ι. Καποδίστριας» λόγω των επικίνδυνων συνθηκών και επέστρεψε στην Αθήνα.

Στον Ποταμό Κέρκυρας οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ενώ σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται στην Αλεπού και στο Τρίκλινο, όπου ρέμα υπερχείλισε. Δρόμοι του νησιού έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, με σημαντικές δυσκολίες σε Άη Γιάννη, Κοκκίνι και Κοντόκαλι. Η κυκλοφορία στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας γίνεται με δυσκολία, ενώ η οδός Σπ. Περουλάκη έχει κλείσει για τα οχήματα.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς η αίθουσα πλημμύρισε από νερά που έπεσαν από την οροφή.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δέχονται συνεχείς κλήσεις και επιχειρούν αδιάκοπα. Η δημοσιογράφος Χριστίνα Χονδρογιάννη αναφέρει ότι οι υπηρεσίες δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν, αφού τα περιστατικά αυξάνονται. Η Πυροσβεστική, η ΕΜΟΔΕ και η ΕΜΑΚ βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες.

Αυτή την ώρα, οι πυροσβέστες επιχειρούν σε περιοχές όπως το Κοκκίνι για απάντληση υδάτων, στην Κυρά Χρυσικού όπου δέντρο έπεσε και έκλεισε τον δρόμο, αλλά και στον Ποταμό που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμος. Παρεμβάσεις γίνονται και σε ιδιωτικό ΚΕΤΟ και σε φαρμακαποθήκη όπου τα νερά έχουν προκαλέσει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας στη Σπ. Αρμένη, καθώς ο δρόμος έχει μετατραπεί σε χείμαρρο. Λίγο αργότερα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του νησιού, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Κέρκυρας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

Από το πρωί, κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ και πυροσβεστικό όχημα από την Άρτα βρίσκονται στην Κέρκυρα ενισχύοντας τις τοπικές δυνάμεις. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ακυρώθηκε ξανά, καθώς η αίθουσα πλημμύρισε για δεύτερη φορά. Με απόφαση των αρχών, αύριο όλα τα σχολεία στον δήμο θα μείνουν κλειστά.