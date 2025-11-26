Ουάσινγκτον: Νεκροί οι δύο άνδρες της Εθνοφρουράς που δέχτηκαν πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο – Τραμπ: «Το κτήνος θα πληρώσει»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Πυροβολισμοί, Λευκός Οίκος
πηγή: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Κατέληξαν τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που δέχθηκαν πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πολιτείας της Δυτικής Βιρτζίνια.

Η ανακοίνωση του κυβερνήτη:

«Με μεγάλη λύπη επιβεβαιώνουμε ότι και τα δύο μέλη της Εθνικής Φρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια που πυροβολήθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Ουάσινγκτον DC έχουν πεθάνει από τα τραύματά τους. Αυτοί οι γενναίοι κάτοικοι της Δυτικής Βιρτζίνια έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τη χώρα τους.

Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις ομοσπονδιακές αρχές καθώς η έρευνα συνεχίζεται. Όλη η πολιτεία μας πενθεί μαζί με τις οικογένειές τους, τους αγαπημένους τους και την κοινότητα της Εθνοφρουράς. Η Δυτική Βιρτζίνια δεν θα ξεχάσει ποτέ την υπηρεσία και τη θυσία τους και θα απαιτήσουμε πλήρη λογοδοσία για αυτή την φρικτή πράξη».

Τραμπ: Το κτήνος που πυροβόλησε τους δύο άνδρες θα πληρώσει ακριβά

Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social ότι «το κτήνος που το έκανε αυτό θα πληρώσει πολύ ακριβά».

Συνελήφθη ύποπτος

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Ουάσιγκτον, συνελήφθη ένας ύποπτος.

«Η περιοχή έχει ασφαλιστεί. Ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση», ανέφερε το τμήμα στο X.

Τα κριτήρια του δράστη παραμένουν άγνωστα.

«Ο Λευκός Οίκος είναι ενήμερος και παρακολουθεί ενεργά αυτή την τραγική κατάσταση», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ σχετικά με την ένοπλη επίθεση, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, έλαβε χώρα λίγα τετράγωνα μακριά από το κτίριο.

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μεγαλώσατε με ναρκισσιστή γονιό; Ειδικός αποκαλύπτει ποια είναι τα σημάδια και πώς να το αντιμετωπίσετε

Πρόγραμμα Health-IQ: Βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας

Πολεμικό Ναυτικό: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών

ΕΚΤ: «Καμπανάκι» για τις υψηλές αποτιμήσεις στις αγορές – Η προειδοποίηση για τα κρυπτονομίσματα

Google Play: Ανακοίνωσε τις καλύτερες Android εφαρμογές και παιχνίδια του 2025

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:20 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Η ενοχλητική οικειότητα του Γουίτκοφ με τους Ρώσους και η οργή των Ρεπουμπλικανών – «Θα έκανε λιγότερα ένας πράκτορας; Να απολυθεί»

Το πρακτορείο Bloomberg αποκάλυψε συνομιλίες που καταδεικνύουν τη στενή σχέση του συμβούλου το...
23:10 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Βραζιλία: Η χώρα παρέδωσε «μάθημα δημοκρατίας» με την καταδίκη και τη φυλάκιση του Μπολσονάρου, λέει ο πρόεδρος Λούλα

Η Βραζιλία έδωσε στον κόσμο «ένα μάθημα δημοκρατίας» με τη δίκη που οδήγησε στη φυλάκιση του π...
22:27 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Κάγια Κάλας: Ο ρωσικός στρατός θα πρέπει να περιοριστεί για να τερματιστεί ο πόλεμος

«Είναι κρίσιμο να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και να αυξάνουμε την πίεση προς τη...
21:59 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Τραυματίστηκαν δύο άνδρες της Εθνοφρουράς – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον, λίγα τ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»