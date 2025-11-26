Ουάσινγκτον: Νεκροί οι δύο άνδρες της Εθνοφρουράς που δέχτηκαν πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο – Τραμπ: «Το κτήνος θα πληρώσει»

Κατέληξαν τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που δέχθηκαν πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πολιτείας της Δυτικής Βιρτζίνια.

Η ανακοίνωση του κυβερνήτη:

«Με μεγάλη λύπη επιβεβαιώνουμε ότι και τα δύο μέλη της Εθνικής Φρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια που πυροβολήθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Ουάσινγκτον DC έχουν πεθάνει από τα τραύματά τους. Αυτοί οι γενναίοι κάτοικοι της Δυτικής Βιρτζίνια έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τη χώρα τους.

Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις ομοσπονδιακές αρχές καθώς η έρευνα συνεχίζεται. Όλη η πολιτεία μας πενθεί μαζί με τις οικογένειές τους, τους αγαπημένους τους και την κοινότητα της Εθνοφρουράς. Η Δυτική Βιρτζίνια δεν θα ξεχάσει ποτέ την υπηρεσία και τη θυσία τους και θα απαιτήσουμε πλήρη λογοδοσία για αυτή την φρικτή πράξη».

Τραμπ: Το κτήνος που πυροβόλησε τους δύο άνδρες θα πληρώσει ακριβά

Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social ότι «το κτήνος που το έκανε αυτό θα πληρώσει πολύ ακριβά».

Συνελήφθη ύποπτος

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Ουάσιγκτον, συνελήφθη ένας ύποπτος.

«Η περιοχή έχει ασφαλιστεί. Ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση», ανέφερε το τμήμα στο X.

Τα κριτήρια του δράστη παραμένουν άγνωστα.

«Ο Λευκός Οίκος είναι ενήμερος και παρακολουθεί ενεργά αυτή την τραγική κατάσταση», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ σχετικά με την ένοπλη επίθεση, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, έλαβε χώρα λίγα τετράγωνα μακριά από το κτίριο.

🇺🇸WHITE HOUSE SECURITY EMERGENCY🚨 At least two National Guard members were shot near the White House, prompting a lockdown as Secret Service responded. Witnesses reported gunfire near Farragut West around 2:15, seeing a Guardsman fall as teams rushed to secure the area… https://t.co/vWfKbPx3nl pic.twitter.com/Q8JzPZcWdU — Info Room (@InfoR00M) November 26, 2025

#WATCH Reports of a shooting near the Farragut West Metro Station in Downtown Washington, D.C., only about a mile from the White House, with casualties and fatalities including two members of the National Guard.#Washington #NationalGaurd #Shooting pic.twitter.com/gBImgIDCvL — Reality Index (@Reality_Index) November 26, 2025