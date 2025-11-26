Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Τραυματίστηκαν δύο άνδρες της Εθνοφρουράς – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Τα θύματα είναι μέλη της Εθνοφρουράς, όπως διευκρίνισε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. «Παρακαλώ, προσευχηθείτε μαζί μου για τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκαν πριν από λίγο στην Ουάσινγκτον», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, μέλη της Εθνοφρουράς και πράκτορες του FBI απέκλεισαν την περιοχή και συνέλαβαν έναν ύποπτο.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφερε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε από διασώστες, τρεις τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν μεταξύ αυτών είναι ο ύποπτος που έχει τεθεί υπό κράτηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος βρίσκεται στη Φλόριντα για την «Ημέρα των Ευχαριστιών» – έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, όπως είπε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

 

 

 

 

