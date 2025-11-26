Παναμάς: Εξαπάτησε τον σύντροφό της σκηνοθετώντας την εγκυμοσύνη και τον θάνατο του βρέφους τους – Στο φέρετρο είχε τοποθετήσει μια κούκλα

Μια υπόθεση στον Παναμά έχει τραβήξει την προσοχή της κοινής γνώμης, καθώς ένας άνδρας καταγγέλλει ότι η πρώην σύντροφός του σκηνοθέτησε εγκυμοσύνη, θάνατο νεογέννητου και κηδεία, με το φέρετρο -όπως ισχυρίζεται- να περιέχει τελικά μια κούκλα αντί για μωρό.

Η γυναίκα φέρεται να είπε στον πρώην σύντροφό της ότι το παιδί τους πέθανε, όμως όταν εκείνος κοίταξε μέσα στο μικρό φέρετρο, ισχυρίζεται ότι αντίκρισε μια κούκλα αντί για άψυχο βρέφος.

Τον εξαπάτησε

Η Tahira Edilka Montero είχε κατηγορηθεί πως σκηνοθέτησε εγκυμοσύνη και τελετή κηδείας με μια κούκλα, αλλά πλέον έχει αθωωθεί, αφήνοντας τον πρώην σύντροφό της, Duvier Alexander Morales, «με ερωτηματικά που επιμένουν», όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Metro Libre (@metrolibre)



Η ιστορία ξεκίνησε δύο χρόνια πριν, όταν η Montero ενημέρωσε τον Morales ότι είχε γεννήσει την κόρη του, αλλά το νεογνό πέθανε στη ΜΕΘ τρεις ημέρες μετά τη γέννησή του, στις 10 Οκτωβρίου 2023.

Ο Morales ήταν συντετριμμένος, όμως, όπως υποστηρίζει, οι αποκαλύψεις δεν σταμάτησαν εκεί. Όταν άνοιξε το φέρετρο, άρχισε να αμφιβάλλει αν το παιδί υπήρξε ποτέ, πυροδοτώντας μια υπόθεση που συνεχίζει να προκαλεί αμηχανία.

Ο Morales κατήγγειλε ότι η Montero είχε προσποιηθεί την εγκυμοσύνη και στη συνέχεια οργάνωσε κηδεία για μια κούκλα, την οποία -σύμφωνα με τον ίδιο- είχε βάψει ώστε να μοιάζει με σορό νεογέννητου.

Παρά τις αρχικές κατηγορίες, η Montero αθωώθηκε, αν και για όσους παρακολουθούν την υπόθεση «πολλά παραμένουν αναπάντητα».

Η αποκάλυψη στην κηδεία

Σύμφωνα με την ίδια, η κόρη της γεννήθηκε στην Πόλη του Παναμά, όμως λόγω διαδηλώσεων και αποκλεισμένων δρόμων σε όλη τη χώρα, η σορός δεν μπόρεσε να μεταφερθεί στην πατρίδα του Morales, στο Μπουγάμπα, πριν από τις 14 Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς.

Η κηδεία ορίστηκε για την επόμενη ημέρα, με τον Morales και την οικογένειά του να φτάνουν για να αποχαιρετήσουν το κοριτσάκι που δεν πρόλαβαν να γνωρίσουν. Τότε, όπως καταγγέλλουν, η υπόθεση πήρε δυσάρεστη τροπή.

Στο φέρετρο, η μητέρα του Morales παρατήρησε ότι τα γαντάκια και τα παπουτσάκια του «νεκρού παιδιού» δεν έμοιαζαν αληθινά.

Εκείνη τη στιγμή, όπως ισχυρίζεται η οικογένεια, συνειδητοποίησαν ότι μέσα στο φέρετρο δεν βρισκόταν μωρό, αλλά μια κούκλα, ντυμένη και βαμμένη για να μοιάζει ανθρώπινη.

Δεν υπάρχει πιστοποιητικό γέννησης

Ο Morales, που κατέθεσε επίσημη καταγγελία τον ίδιο μήνα, δήλωσε: «Μας είπαν ότι το μωρό μου πέθανε λίγο μετά τη γέννησή του. Έπαιξαν με τα συναισθήματά μας».

Υποστηρίζει επίσης ότι, αφού τον είχαν κάνει να πιστέψει πως η εγκυμοσύνη ήταν πραγματική, του απαγόρευσαν να παρευρεθεί στις συζητήσεις για τη νεκροψία πριν από την κηδεία.

Η οικογένεια ζήτησε και το πιστοποιητικό γέννησης από το νοσοκομείο, αλλά, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν εντοπίστηκε κανένα σχετικό έγγραφο. Τώρα, σχεδόν δύο χρόνια μετά την αρχική καταγγελία, η Montero έχει αθωωθεί, καθώς το δικαστήριο έκρινε πως δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για καταδίκη.

Οι πλήρεις αιτιολογίες της απόφασης αναμένεται να δημοσιοποιηθούν στις 5 Δεκεμβρίου, ενώ η χώρα, που παρακολουθεί την υπόθεση από την αρχή, «περιμένει με κομμένη την ανάσα», αναφέρει η βρετανική The Mirror.

JUDICIALES| JUDICIALES| Un Tribunal de Juicio en la provincia de Chiriquí, declaró “no culpable” a Tahira Edilka Montero, acusada de colocar una muñeca dentro de un ataúd y simular el nacimiento y muerte de una bebé. pic.twitter.com/SdamfB269y — Realidad Noticias (@realidadpma) November 22, 2025



Για τον Morales και την οικογένειά του, το αποτέλεσμα απέχει πολύ από αυτό που ήλπιζαν, αφήνοντάς τους χωρίς τις απαντήσεις που «τόσο απεγνωσμένα αναζητούσαν».

Οι εισαγγελείς ζητούσαν ποινή φυλάκισης 136 μηνών, υποστηρίζοντας ότι η Montero σκηνοθέτησε την εγκυμοσύνη, παρουσίασε πλαστά έγγραφα και οργάνωσε ψεύτικη κηδεία.

Η εισαγγελική ομάδα απέδειξε ότι δεν υπήρχαν αρχεία γέννησης ή νοσηλείας του παιδιού, ενώ ο Morales είχε λάβει, όπως λένε, διάφορα πλαστογραφημένα έγγραφα.

Παρότι η Montero εμφανίστηκε «ψυχρή και απόμακρη» στη δίκη, ειδικοί γιατροί επιβεβαίωσαν ότι δεν πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή. Προς το παρόν, ο Morales και οι συνήγοροί του εξετάζουν το ενδεχόμενο έφεσης.