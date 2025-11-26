Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος ασελγούσε στα δύο ανήλικα ανίψια του μαζί με τον 40χρονο σύντροφό του

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν τα όσα φέρεται να βίωναν δύο παιδιά, μόλις 2 και 4 ετών, στα χέρια του 20χρονου θείου τους και του 40χρονου συντρόφου του στην Αθήνα, οι οποίοι ασελγούσαν σε βάρος τους.

Πρόκειται για έναν 20χρονο από την Ρουμανία και έναν 40χρονο από την Αλβανία, οι οποίοι συνελήφθησαν για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των παιδιών.

Οι αδιανόητες πράξεις σε βάρος των παιδιών φέρεται πως γίνονταν όταν η μητέρα τους, και αδελφή του ενός δράστη, τους εμπιστευόταν τα παιδιά της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα των παιδιών, αντιλήφθηκε τον 4χρονο να κάνει περίεργες κινήσεις, τις οποίες όπως είπε ο ίδιος, τις έκανε με το θείο του.

Η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία η οποία προσχώρησε στη σύλληψη των δύο αντρών. Σημειώνεται πως ο θείος των παιδιών ομολόγησε τις πράξεις του και κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος.

Ακόμη πιο εξοργιστικό είναι ότι τις αποτρόπαιες πράξεις τους εις βάρος των παιδιών τις κατέγραφαν.