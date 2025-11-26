Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος ασελγούσε στα δύο ανήλικα ανίψια του μαζί με τον 40χρονο σύντροφό του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος ασελγούσε στα δύο ανήλικα ανίψια του μαζί με τον 40χρονο σύντροφό του
Φωτογραφία: Freepik.com

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν τα όσα φέρεται να βίωναν δύο παιδιά, μόλις 2 και 4 ετών, στα χέρια του 20χρονου θείου τους και του 40χρονου συντρόφου του στην Αθήνα, οι οποίοι ασελγούσαν σε βάρος τους.

Πρόκειται για έναν 20χρονο από την Ρουμανία και έναν 40χρονο από την Αλβανία, οι οποίοι συνελήφθησαν για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των παιδιών.

Οι αδιανόητες πράξεις σε βάρος των παιδιών φέρεται πως γίνονταν όταν η μητέρα τους, και αδελφή του ενός δράστη, τους εμπιστευόταν τα παιδιά της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα των παιδιών, αντιλήφθηκε τον 4χρονο να κάνει περίεργες κινήσεις, τις οποίες όπως είπε ο ίδιος, τις έκανε με το θείο του.

Η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία η οποία προσχώρησε στη σύλληψη των δύο αντρών. Σημειώνεται πως ο θείος των παιδιών ομολόγησε τις πράξεις του και κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος.

Ακόμη  πιο εξοργιστικό είναι ότι τις αποτρόπαιες πράξεις τους εις βάρος των παιδιών τις κατέγραφαν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο ροφήματα για όσους κάνουν καθιστική ζωή – Προστατεύουν από τις επιπτώσεις στην υγεία

Ιστορική ημέρα στο «Αρεταίειο»: Τρία ρομποτικά χειρουργεία σε μία μέρα

Επίδομα των 250 ευρώ: Σε ποιους πιστώνονται αύριο τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

ΟΔΔΗΧ: Έγινε η δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων – Πόσα χρήματα αντλήθηκαν

Google: Διαψεύφει τις φήμες ότι το Gmail χρησιμοποιεί τα emails των χρηστών για εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης

Τεστ προσωπικότητας: Το αυγό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε άκαμπτος, αυθόρμητος ή ευγενικός
περισσότερα
14:54 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Καρδίτσα: Κρίσιμη η κατάσταση του 12χρονου που υπέστη εγκαύματα ρίχνοντας οινόπνευμα στο τζάκι

Διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο 12χρονος από τον Παλαμά Καρδίτσας, ο οποίος υπέσ...
14:08 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης με αναστολή στους 14 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις 

Σε ποινές φυλάκισης από δέκα έως δεκαοκτώ μηνών, όλες με τριετή αναστολή, καταδικάστηκαν οι 14...
13:55 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Τροχαίο στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου – Διαλύθηκε στάση λεωφορείου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στην Ανάβυσσο στην παραλιακή, στο ύψος τ...
13:21 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Αυτοκίνητο ανετράπη στη Βάρης – Κορωπίου – Δείτε φωτογραφία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»