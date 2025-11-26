Νίκος Κουρής: «Δεν με ενδιαφέρει να αλλάζω συντρόφους – Αλλάζει το πράγμα με φαντασία»

Το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, ο Νίκος Κουρής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Πρωινό του ΑΝΤ1, με αφορμή τη δεύτερη σεζόν της δημοφιλούς σειράς «Παιχνίδια εκδίκησης», στην οποία πρωταγωνιστεί.

«Εγώ είμαι πολύ μονογαμικός άνθρωπος. Δεν είμαι του για πάντα εξαρχής, δεν πάω με αυτό στο μυαλό μου, αλλά δεν κάνω πράγματα γενικώς και αορίστως. Με εξιτάρει να είμαι με έναν άνθρωπο που με ενδιαφέρει και με γουστάρει και να αλλάζει το πράγμα μέσα στο πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει να αλλάζω συντρόφους. Αλλάζει το πράγμα με φαντασία» δήλωσε.

«Η απιστία λειτουργεί θετικά αρκεί να μη γίνει καταστροφικό. Άλλο να υπάρχει υπόνοια και να μην είσαι σίγουρος για τον άλλο και άλλο να απατάς. Εγώ την συγχωρώ την απιστία. Τα σώματα δεν λένε κάτι από μόνα τους ούτε σημαίνει ότι αν είσαι μονογαμικός δεν απατάς. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι μέσα στις σχέσεις, χωρίς ζήλιες. Αν θες να πας, να πας. Το θέμα είναι να μη θες να πας. Είναι προδοσία η απιστία. Σε πληγώνει αλλά κι αυτό είναι ωραίο. Για εμένα είναι πολύ ωραίο να σε πληγώνει κάποιος ερωτικά, να μην τον έχεις σίγουρο» πρόσθεσε.