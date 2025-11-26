Κύπρος – Λίβανος: Υπέγραψαν συμφωνία-ορόσημο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι προβλέπει και γιατί αποτελεί πλήγμα για την Τουρκία

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, πραγματοποίησε την Τετάρτη επίσημη επίσκεψη στον Λίβανο, όπου προχώρησαν σε σημαντικές ενεργειακές και γεωπολιτικές συμφωνίες με τη Βηρυτό, ενισχύοντας τη συνεργασία των δύο χωρών σε κρίσιμα ζητήματα της περιοχής.

Ο Χριστοδουλίδης έφτασε στο προεδρικό μέγαρο της Βηρυτού γύρω στις 11:30 το πρωί, όπου τον υποδέχθηκε ο Λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν.

Στην είσοδο υπήρχε τιμητικό άγημα, ενώ ακούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι Κύπρου και Λιβάνου, προτού οι δύο ηγέτες περάσουν στη συνάντηση, η οποία επικεντρώθηκε στην ενεργειακή συνεργασία και σε ευρύτερα περιφερειακά ζητήματα, αναφέρει η Cyprus Mail.

Σύμφωνα με το κυπριακό μέσο ενημέρωσης philenews.com, κατά την επίσκεψη υπογράφηκαν δύο συμφωνίες, με βασικότερη τη χάραξη της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου, η οποία προχωρά έπειτα από 18 χρόνια καθυστέρησης και χωρίς να απαιτηθεί έγκριση της λιβανέζικης Βουλής.

Παράλληλα, οι δύο χώρες θα συνεργαστούν με την Παγκόσμια Τράπεζα για την εκπόνηση μελέτης ηλεκτρικής διασύνδεσης, η οποία ήδη συγκεντρώνει χρηματοδοτικό ενδιαφέρον από χώρες του Κόλπου. Η πρόοδος αυτή ανοίγει επίσης τον δρόμο για αντίστοιχες συζητήσεις χάραξης ΑΟΖ με τη Συρία.

Η συμφωνία θεωρείται πλήγμα για το τουρκικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», καθώς η Άγκυρα είχε επηρεάσει το λιβανέζικο κοινοβούλιο να μπλοκάρει τη συμφωνία από το 2007, σημειώνει το philenews.com

Παράλληλα, οι Λιβανέζικες Ένοπλες Δυνάμεις θα ενισχυθούν για την ασφάλεια της χώρας, με στήριξη τόσο από την Κύπρο όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΕΕ θα προχωρήσει επίσης στην εκταμίευση 500 εκατ. ευρώ προς τον Λίβανο, ως μέρος πακέτου ύψους 1 δισ. ευρώ που είχε ανακοινωθεί σε προηγούμενη επίσκεψη του Χριστοδουλίδη και της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Επιπλέον, Κύπρος και Λίβανος θα αρχίσουν συζητήσεις για πιθανή κοινή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε κοιτάσματα που ενδέχεται να εκτείνονται και στις δύο ΑΟΖ.

Στο πλαίσιο της Μεσογειακής Συμφωνίας θα προωθηθούν ευρωπαϊκά έργα στον Λίβανο, ενώ στις 23–24 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο σύνοδος αρχηγών κρατών της ΕΕ με περιφερειακούς ηγέτες.

Η Λευκωσία θα αναλάβει επίσης προσπάθειες εντός της ΕΕ ώστε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τη στρατηγική και συνολική συμφωνία ΕΕ–Λιβάνου κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

Τέλος, οι ΗΠΑ φέρονται να στηρίζουν τις συμφωνίες, εκτιμώντας πως ενισχύουν τον Λίβανο και τον πρόεδρο Αούν, αποδυναμώνοντας παράλληλα τη Χεζμπολάχ και δημιουργώντας προοπτικές αμερικανικού ενεργειακού ενδιαφέροντος.