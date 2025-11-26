Κύπρος – Λίβανος: Υπέγραψαν συμφωνία-ορόσημο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι προβλέπει και γιατί αποτελεί πλήγμα για την Τουρκία

Νίκος Παγουλάτος

διεθνή

Κύπρος – Λίβανος: Υπέγραψαν συμφωνία-ορόσημο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι προβλέπει και γιατί αποτελεί πλήγμα για την Τουρκία
Πηγή: in-cyprus.philenews.com

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, πραγματοποίησε την Τετάρτη επίσημη επίσκεψη στον Λίβανο, όπου προχώρησαν σε σημαντικές ενεργειακές και γεωπολιτικές συμφωνίες με τη Βηρυτό, ενισχύοντας τη συνεργασία των δύο χωρών σε κρίσιμα ζητήματα της περιοχής.

Ο Χριστοδουλίδης έφτασε στο προεδρικό μέγαρο της Βηρυτού γύρω στις 11:30 το πρωί, όπου τον υποδέχθηκε ο Λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν.

Στην είσοδο υπήρχε τιμητικό άγημα, ενώ ακούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι Κύπρου και Λιβάνου, προτού οι δύο ηγέτες περάσουν στη συνάντηση, η οποία επικεντρώθηκε στην ενεργειακή συνεργασία και σε ευρύτερα περιφερειακά ζητήματα, αναφέρει η Cyprus Mail.

Σύμφωνα με το κυπριακό μέσο ενημέρωσης philenews.com, κατά την επίσκεψη υπογράφηκαν δύο συμφωνίες, με βασικότερη τη χάραξη της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου, η οποία προχωρά έπειτα από 18 χρόνια καθυστέρησης και χωρίς να απαιτηθεί έγκριση της λιβανέζικης Βουλής.

Παράλληλα, οι δύο χώρες θα συνεργαστούν με την Παγκόσμια Τράπεζα για την εκπόνηση μελέτης ηλεκτρικής διασύνδεσης, η οποία ήδη συγκεντρώνει χρηματοδοτικό ενδιαφέρον από χώρες του Κόλπου. Η πρόοδος αυτή ανοίγει επίσης τον δρόμο για αντίστοιχες συζητήσεις χάραξης ΑΟΖ με τη Συρία.

Η συμφωνία θεωρείται πλήγμα για το τουρκικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», καθώς η Άγκυρα είχε επηρεάσει το λιβανέζικο κοινοβούλιο να μπλοκάρει τη συμφωνία από το 2007, σημειώνει το philenews.com

Παράλληλα, οι Λιβανέζικες Ένοπλες Δυνάμεις θα ενισχυθούν για την ασφάλεια της χώρας, με στήριξη τόσο από την Κύπρο όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΕΕ θα προχωρήσει επίσης στην εκταμίευση 500 εκατ. ευρώ προς τον Λίβανο, ως μέρος πακέτου ύψους 1 δισ. ευρώ που είχε ανακοινωθεί σε προηγούμενη επίσκεψη του Χριστοδουλίδη και της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Επιπλέον, Κύπρος και Λίβανος θα αρχίσουν συζητήσεις για πιθανή κοινή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε κοιτάσματα που ενδέχεται να εκτείνονται και στις δύο ΑΟΖ.

Στο πλαίσιο της Μεσογειακής Συμφωνίας θα προωθηθούν ευρωπαϊκά έργα στον Λίβανο, ενώ στις 23–24 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο σύνοδος αρχηγών κρατών της ΕΕ με περιφερειακούς ηγέτες.

Η Λευκωσία θα αναλάβει επίσης προσπάθειες εντός της ΕΕ ώστε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τη στρατηγική και συνολική συμφωνία ΕΕ–Λιβάνου κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

Τέλος, οι ΗΠΑ φέρονται να στηρίζουν τις συμφωνίες, εκτιμώντας πως ενισχύουν τον Λίβανο και τον πρόεδρο Αούν, αποδυναμώνοντας παράλληλα τη Χεζμπολάχ και δημιουργώντας προοπτικές αμερικανικού ενεργειακού ενδιαφέροντος.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο ροφήματα για όσους κάνουν καθιστική ζωή – Προστατεύουν από τις επιπτώσεις στην υγεία

Ιστορική ημέρα στο «Αρεταίειο»: Τρία ρομποτικά χειρουργεία σε μία μέρα

ΟΔΔΗΧ: Έγινε η δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων – Πόσα χρήματα αντλήθηκαν

Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν κερδίσατε 50.000 ευρώ

Τεστ προσωπικότητας: Το αυγό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε άκαμπτος, αυθόρμητος ή ευγενικός

Τι σημαίνει η φράση «διαίρει και βασίλευε» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:03 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Βίντεο: Χάθηκε… λούτρινο αρκουδάκι που «ταξίδεψε» στην στρατόσφαιρα – Το σχολείο που το εκτόξευσε το αναζητά

Ένα σχολείο στη Βρετανία καλεί το κοινό να βοηθήσει στον εντοπισμό ενός… λούτρινου που χ...
12:16 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τη φωτιά σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών – Παλεύουν με τις φλόγες οι πυροσβέστες

Σε τραγωδία εξελίσσεται η φωτιά σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, το Wang Fuk...
10:58 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Φωτιά σε ουρανοξύστη του Χονγκ Κονγκ: Αρκετοί κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί – Συγκλονιστικές εικόνες με τις φλόγες να υψώνονται στον ουρανό

Μια μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στη βόρεια περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη,...
09:15 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Τραμπ: Απένειμε χάρη σε γαλοπούλες για την Ημέρα των Ευχαριστιών – Οι σπόντες για τον Μπάιντεν

Σε μια λιγότερο τυπική και πιο σατιρική εκδοχή του εθίμου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ,...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»