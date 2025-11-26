Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τη φωτιά σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών – Παλεύουν με τις φλόγες οι πυροσβέστες

Enikos Newsroom

διεθνή

Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τη φωτιά σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών – Παλεύουν με τις φλόγες οι πυροσβέστες
Φωτογραφία: Reuters

Σε τραγωδία εξελίσσεται η φωτιά σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, το Wang Fuk Court, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε 4 ανθρώπους, ενώ αρκετοί ακόμη έχουν εγκλωβιστεί μέσα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης ανέφερε τέσσερις νεκρούς και τρεις τραυματίες, ενώ η αστυνομία νωρίτερα είχε αναφέρει 8 θύματα. Ο λόγος για τη διαφορά στον αριθμό δεν έγινε άμεσα σαφής, σημειώνει το Associated Press.


Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας από τους νεκρούς ήταν πυροσβέστης, αν και αυτό δεν επιβεβαιώθηκε άμεσα.

Η πύρινη λαίλαπα εκτοξεύτηκε στον ουρανό μαζί με πυκνό καπνό, εξαπλώνοντας τη φωτιά πάνω στις μπαμπού σκαλωσιές που είχαν στηθεί γύρω από το συγκρότημα στην περιοχή Tai Po, στα βόρεια του Χονγκ Κονγκ.


Βίντεο από το σημείο έδειχνε πυροσβέστες να ρίχνουν νερό στις φλόγες από τα πυροσβεστικά οχήματα με ανυψωτικές σκάλες.


Η φωτιά αναφέρθηκε το μεσημέρι και αναβαθμίστηκε σε επίπεδο συναγερμού Νο 4, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο σοβαρότητας, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

Η αστυνομία δήλωσε ότι είχε λάβει πολλαπλές αναφορές για άτομα που είχαν παγιδευτεί στα επηρεαζόμενα κτίρια. Η περιοχή Tai Po αποτελεί προάστιο στα βόρεια του Χονγκ Κονγκ, στην Κίνα.

