Ρόδος: Η ανακοίνωση του ΓΕΣ για τον νεκρό στρατιώτη και τον τραυματία στο πεδίο βολής

Έκρηξη σημειώθηκε σε πεδίο βολής στην περιοχή Αφάντου στη Ρόδο το πρωί της Τετάρτης (26/11). Σύμφωνα με πληροφορίες έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος ΕΠΟΠ στρατιώτης , όταν έσκασε πάνω του μία χειροβομβίδα, ενώ τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ένας ακόμα 39χρονος στρατιωτικός, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και αυτή την ώρα χειρουργείται στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

Για το τραγικό περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωσε το ΓΕΣ

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά. Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος .

Συνταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Κολώνιας

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ

Πώς έγινε το δυστύχημα

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα “Ροδιακή”, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές συναδέλφων του 39χρονου, ο στρατιωτικός έχει χάσει τμήμα του δεξιού του χεριού και φέρει τραύματα από θραύσματα σε όλο του το σώμα καθώς επίσης και στο κεφάλι. Ο ίδιος πάντως έχει επικοινωνία με το περιβάλλον.

Η τραγωδία συνέβη λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πεδίο βολής, όταν οι δύο πυροτεχνουργοί που υπηρετούσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, έλαβαν εντολή να μεταβούν στο πεδίο βολής της περιοχής Αφάντου, προκειμένου να επιθεωρήσουν τον οπλισμό που θα χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια από στελέχη και οπλίτες της μονάδας. Μεταξύ του οπλισμού υπήρχαν και αμυντικές χειροβομβίδες, μία από τις οποίες απασφάλισε κατά τη μεταφορά με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου.