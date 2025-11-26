Εργατικό δυστύχημα στο αμαξοστάσιο του Πειραιά: Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν οι εργαζόμενοι

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν στις 12:30 το Σωματείο Εργαζόμενων της ΣΤΑΣΥ, στην πλατεία Λουδοβίκου στον Πειραιά, έπειτα από το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο αμαξοστάσιο της περιοχής.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Σωματείου, ο συνάδελφός τους, καταπλακώθηκε από βαρύ ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Αφού απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική, διακομίσθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

«Οι εργαζόμενοι στις σταθερές συγκοινωνίες Στέλνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του και προχωρούμε σε Στάση εργασίας, σήμερα 26 Νοεμβρίου

2025, από τις Δώδεκα (12) το μεσημέρι έως τις Έξι (6) το απόγευμα».