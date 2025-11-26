Σαλαμίνα: Προθεσμία για την Παρασκευή έλαβε η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της

κοινωνία

Σαλαμίνα δολοφόνος

Η 46χρονη που σκότωσε την 75χρονη πεθερά της, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, μετά την άφιξή της στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά. Η γυναίκα έχει ομολογήσει τη δολοφονία στο σπίτι της ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα.

Σε βάρος της έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Τα στοιχεία που έχουν προκύψει είναι σοκαριστικά, καθώς τρία κρίσιμα λάθη της 46χρονης φαίνεται πως οδήγησαν στην ταυτοποίησή της. Το σημαντικότερο αφορά την κάμερα στο εσωτερικό του σπιτιού της 75χρονης, την οποία η δράστιδα φέρεται να απενεργοποίησε μέσω εφαρμογής στο κινητό της, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το μικρόφωνο. Έτσι καταγράφηκε ηχητικό ντοκουμέντο διάρκειας περίπου 35 λεπτών, στο οποίο ακούγεται το θύμα να εκλιπαρεί για τη ζωή του και λίγο πριν ξεψυχήσει να λέει το «Πάτερ ημών».

Από το ηχητικό προκύπτει ότι η ηλικιωμένη δεν είχε αντιληφθεί ποιος κρυβόταν πίσω από την κουκούλα, καθώς η 46χρονη φορούσε μπλουζάκι με κουκούλα και μιλούσε ψιθυριστά, αλλοιώνοντας τη φωνή της. Το θύμα νόμιζε ότι είχε απέναντί της άνδρα, κάτι που διαψεύδει τον ισχυρισμό της κατηγορούμενης ότι φοβήθηκε πως πως την αναγνώρισε.

Υπενθυμίζεται πως η 46χρονη έχει αναφέρει στους αστυνομικούς ότι προχώρησε στην πράξη επειδή φοβήθηκε πως η πεθερά της θα την αναγνώριζε.

Η συνήγορος υπεράσπισής της, Ειρήνη Μαρούπα, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι μέχρι στιγμής, δεν έχει λάβει τη δικογραφία και πως η κατηγορούμενη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, τρέμει, δεν θυμάται ούτε τα στοιχεία της ταυτότητάς της και έχει δυσκολία στην επικοινωνία. Αναφέρει επίσης ότι η 46χρονη αντιμετώπιζε κάποια ψυχιατρικά προβλήματα από 15 ετών, κάτι που θα εξεταστεί.

Οι συγγενείς της κατηγορούμενης, σύμφωνα με την ίδια, δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι η γυναίκα που φρόντιζε με αγάπη την πεθερά και τον πεθερό της, προχώρησε σε μια τέτοια πράξη.

