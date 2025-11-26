Σαλαμίνα: Στον εισαγγελέα η νύφη της 75χρονης για την άγρια δολοφονία – Τα λάθη που την πρόδωσαν

Στον Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά για να τις απαγγελθούν κατηγορίες οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης (26/11), υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, η 46χρονη που σκότωσε την άτυχη 76χρονη στο σπίτι της στην Σαλαμίνα.

Η 46χρονη, η οποία φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και είχε σκυμμένο το κεφάλι, στην συνέχεια θα περάσει την πόρτα του γραφείου του ανακριτή από όπου, αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία της για το άγριο έγκλημα.

Όπως είπε η 46χρονη, καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, είχε την εντύπωση πως η ηλικιωμένη την αναγνώρισε, και για αυτό της αφαίρεσε με τόσο βίαιο τρόπο την ζωή, ενώ αρνήθηκε ότι άρπαξε χρήματα ή χρυσαφικά, λέγοντας πως δεν βρήκε τίποτα μέσα στο σπίτι.

«Εγώ το έκανα. Θα σας τα πω με λεπτομέρειες. Οδηγήθηκα στην δολοφονία λόγω των οικονομικών εξόδων που έχω περιέλθει από τον εθισμό μου στον τζόγο. Το θύμα φώναζε, και φοβήθηκα ότι θα με αναγνωρίσει. Έσπασα το παράθυρο και μπήκα στο σπίτι, αφού την χτύπησα, έψαξα σε συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού για να βρω χρυσαφικά, αλλά δεν βρήκα τίποτα. Πήγα εκεί με το μαύρο Skoda Fabia, το οποίο μου είχε παραχωρήσει ο πατέρας μου, και με αυτό έφυγα» φέρεται να είπε η 46χρονη ενώπιον των Αρχών, σύμφωνα με το Mega.

Η 75χρονη αποκαλούσε τη δολοφόνο της «αγόρι μου» γιατί νόμιζε ότι ήταν άνδρας – Η 46χρονη ισχυρίζεται πως δεν πήρε χρήματα

Παράλληλα, για τις Αρχές παραμένει το ερώτημα σχετικά με τα χρήματα που έλειπαν από το σπίτι του θύματος με την κατηγορούμενη να ισχυρίζεται ότι δεν πήρε τίποτα. Η 46χρονη ομολόγησε το έγκλημα στους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών, ισχυρίστηκε όμως πως δεν κατάφερε να πάρει χρήματα από το σπίτι της ηλικιωμένης.

Οι Αρχές δεν πιστεύουν τους ισχυρισμούς της για δύο λόγους: Πρώτον, στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της εντοπίστηκαν κοσμήματα, που αναγνωρίστηκαν από την κόρη, πως ήταν της μητέρας της, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από την έρευνα έως τώρα δεν έχει προέκυψε τυχόν συνεργός και εκτιμάται πως έδρασε μόνη της.

Αντιθέτως επίσης με τους ισχυρισμούς της 46χρονης ότι φοβήθηκε πως η πεθερά της την αναγνώρισε, το ηχητικό ντοκουμέντο που κατέγραψε η κάμερα του σπιτιού και άκουσαν οι αστυνομικοί είναι ανατριχιαστικό και αποδεικνύει τα ψεύδη της νύφης.

Η ηλικιωμένη δεν αναγνώρισε την νύφη της και μάλιστα νόμιζε πως ήταν άνδρας ο δράστης, καθώς ακούγεται να ικετεύει να μην την σκοτώσει, απευθυνόμενη στην 46χρονη ως «αγόρι μου».

Η ίδια δεν λύγισε σε καμία στιγμή ακόμη και όταν την μαχαίρωνε μανία με την κάμερα να καταγράφει το θύμα να προσεύχεται ξεψυχώντας, λέγοντας το «πάτερ ημών». Ένα αδικαιολόγητο μένος όπως λένε οι αστυνομικοί αφού εκείνη τους συνέτρεχε και τους βοηθούσε όλους.