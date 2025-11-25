Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη διαφυγή της 46χρονης νύφης της άτυχης ηλικιωμένης

«Παγωμένη» παραμένει η τοπική κοινωνία της Σαλαμίνας, από τις καταιγιστικές εξελίξεις από το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε στην περιοχή την Παρασκευή (31/10), με θύμα μία 75χρονη γυναίκα.

Οι αρχικές εκτιμήσεις μιλούσαν για εισβολή αγνώστων στο οίκημα με σκοπό τη ληστεία. Το σπίτι ήταν αναστατωμένο, σημάδι ότι κάποιος έψαχνε. Η κόρη του θύματος υποψιαζόταν την 46χρονη, καθ’ ομολογίαν δολοφόνο της ηλικιωμένης, από την πρώτη στιγμή. Οι αστυνομικοί βρήκαν το σημείο – κλειδί: Τα χρέη της λόγω τζόγου.

Η ίδια φρόντισε να καλύψει το πρόσωπό της, να φορέσει γάντια και να στρέψει προς άλλη κατεύθυνση τις κάμερες για να μην καταγραφεί η είσοδος και η διαφυγή της από το σπίτι.

Ωστόσο, ξέχασε να απενεργοποιήσει τον ήχο. Σε ηχητικό ακούγονται οι προσευχές της ηλικιωμένης, λίγο πριν ξεψυχήσει.

Όλα έγιναν για 1.100 ευρώ. Τόσα είχε συγκεντρώσει ο σύζυγος της 46χρονης, προκειμένου να επιστρέψει στη μητέρα του ως μέρος συνολικού χρέους 10.000 ευρώ. Χρήματα, τα οποία εικάζεται ότι επίσης τα είχε χάσει η εθισμένη στον τζόγο δράστιδα του εγκλήματος.

Η 46χρονη καταχράστηκε το ποσό που συνέλεξε ο σύζυγός της και προκειμένου να το επιστρέψει, έστησε το σκηνικό του θανάτου στο σπίτι της 75χρονης.

Η ηλικιωμένη, που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα από χτυπήματα με μπουκάλι και μαχαίρι.

«Οδηγήθηκα στη δολοφονία λόγω των οικονομικών αδιεξόδων που έχω περιέλθει από τον εθισμό μου στον τζόγο. Επίσης, το θύμα φώναζε και φοβήθηκα ότι θα με αναγνωρίσει. Αφού τη χτύπησα, έψαξα συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού για να βρω χρυσαφικά, όμως δεν βρήκα τίποτα. Έφυγα με το αυτοκίνητο και επέστρεψα σπίτι μου» φέρεται να είπε η 46χρονη ενώπιον των Αρχών.

Το Mega δημοσιεύει βίντεο με το όχημα της 46χρονης κατά τη διαφυγή της, το οποίο εξετάζεται από τις Αρχές.