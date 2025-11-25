Ζελένσκι: Έτοιμος να συναντήσει τον Τραμπ ακόμη και την Ημέρα των Ευχαριστιών – Οι συμβολισμοί, οι εκκρεμότητες και η απουσία του Αμερικανού προέδρου

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιθυμεί να συναντήσει τον Πρόεδρο Τραμπ «το συντομότερο δυνατόν» — πιθανόν κατά τη διάρκεια της Ημέρας των Ευχαριστιών — προκειμένου να οριστικοποιήσουν μια κοινή συμφωνία μεταξύ των χωρών τους, σχετικά με τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσε ο Διευθυντής του Γραφείου του Ζελένσκι, ο Αντρέι Γερμάκ, στο Axios.

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν συμφωνήσει κατ’ αρχήν για τα περισσότερα σημεία του σχεδίου, το οποίο έχει τροποποιηθεί σημαντικά σε σχέση με την αρχική πρόταση των ΗΠΑ που περιλάμβανε 28 σημεία, σημειώνει το Axios. Ωστόσο, ο Ζελένσκι θέλει να διαπραγματευτεί το θέμα των εδαφικών παραχωρήσεων με τον ίδιο τον Τραμπ, δήλωσε ο Γερμάκ.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι έγιναν συζητήσεις με τους Ουκρανούς για μια συνάντηση αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη, αλλά είπε ότι δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία. Ο Τραμπ θα αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για την Ημέρα των Ευχαριστιών την Τρίτη το βράδυ και σχεδιάζει να μείνει στο Mar-a-Lago μέχρι την Κυριακή.

Ο Γερμάκ είπε ότι θα μπορούσε να έχει συμβολική σημασία η διεξαγωγή της συνάντησης γύρω από τις διακοπές. «Ελπίζω ότι η επίσκεψη του Προέδρου Ζελένσκι θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, γιατί… θα βοηθήσει τον Πρόεδρο Τραμπ να συνεχίσει την ιστορική αποστολή του να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Yermak σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Axios μέσω Zoom την Τρίτη το πρωί.

«Επειδή [ο Τραμπ] μπορεί να πει: “Κοιτάξτε, αυτό έχει επιβεβαιωθεί και συμφωνηθεί, η θέση μας με τους Ουκρανούς. Την υποστηρίζουμε και συνεχίζουμε τώρα να μιλάμε με τους Ρώσους”». Ο Γερμάκ δήλωσε ότι το κύριο κενό που πρέπει να γεφυρωθεί από τους προέδρους αφορά το εδαφικό.

Η συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθύμων

Εντωμεταξύ, στην συνεδρίαση των ηγετών από τις χώρες της Συμμαχίας των προθύμων, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία «είναι έτοιμη να προχωρήσει με το πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας». Όπως μεταδίδει το Reuters, o Ουκρανός πρόεδρος δηλώνει ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει με το πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Αναφερόμενο σε κείμενο ομιλίας που έχει δει, το πρακτορείο ειδήσεων προσθέτει ότι ο Ουκρανός ηγέτης είπε στην συνεδρίαση ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις ασφαλείας σχετικά με την Ευρώπη πρέπει να περιλαμβάνουν την Ευρώπη.

Ο Ζελέσνκι, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, στους ηγέτες των συμμαχικών του χωρών έχει επίσης δηλώσει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να προχωρήσει με το πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας με τον Τραμπ και την Ευρώπη, είναι έτοιμος να συζητήσει ευαίσθητα σημεία της ειρηνευτικής συμφωνίας με τον Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να συμμετάσχουν στη συνάντηση αυτή.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει επίσης να καταρτίσουν ένα εφικτό πλαίσιο για την ανάπτυξη «δυνάμεων διαβεβαίωσης» στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ζελένσκι και ζήτησε οι σύμμαχοι του Κιέβου να υποστηρίξουν την Ουκρανία, όσο η Ρωσία δεν δείχνει καμία προθυμία να τερματίσει την εισβολή της.