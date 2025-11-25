Κιάρα Φεράνι: Η Εισαγγελία του Μιλάνου ζήτησε να επιβληθεί ποινή φυλάκισης στην influencer

Ποινή φυλάκισης ενός έτους και οκτώ μηνών ζήτησε να επιβληθεί στην Κιάρα Φεράνι η Εισαγγελία του Μιλάνου την Τρίτη (25/11). Η παγκοσμίου φήμης influencer, έχει έρθει αντιμέτωπη με την κατηγορία της απάτης, σχετικά με την προώθηση γλυκών για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η Κιάρα Φεράνι είναι η δημοφιλέστερη ινφλουένσερ της Ιταλίας με 28 εκατομμύρια ακολούθους. Δικάζεται από τον Σεπτέμβριο για διακεκριμένη απάτη, αφού διαφήμισε ένα κέικ παντόρο, ένα χριστουγεννιάτικο γλυκό που μοιάζει με το πανετόνε, και πασχαλινά αυγά, υποστηρίζοντας πως με την αγορά τους θα συγκεντρώνονταν χρήματα για φιλανθρωπικά έργα ή κοινωνικούς σκοπούς.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας σήμερα, κεκλεισμένων των θυρών, στο δικαστήριο του Μιλάνου, η 38χρονη Φεράνι δήλωσε πως αρνείται τις κατηγορίες και πως ενήργησε «καλή τη πίστει», δήλωσε ο δικηγόρος της Τζουζέπε Γιανακόνε.

Η Κιάρα Φεράνι διαβεβαίωσε, επίσης, στο τέλος της διαδικασίας, πως «νιώθει σιγουριά», χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω.

Ο δικηγόρος της αναμένεται να επιχειρηματολογήσει στην επόμενη ακροαματική διαδικασία και η ετυμηγορία αναμένεται τον Ιανουάριο. Εάν η Κιάρα Φεράνι κριθεί ένοχη, είναι σχεδόν απίθανο να πάει στη φυλακή, καθώς η φυλάκιση για ποινές κάτω των 2 ετών στην Ιταλία είναι σπάνια.

Η Κιάρα Φεράνι ξεκίνησε την καριέρα της στο διαδίκτυο το 2009 με ένα μπλογκ μόδας, το “The Blonde Salad”, προτού αναδειχθεί σε μια σημαντική προσωπικότητα της ιταλικής μόδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με συνεργασίες με τους οίκους Dior, Chanel ή Tod’s.

Καταγράφοντας τη γεμάτη λάμψη καθημερινότητά της και τη ζωή της με τον ράπερ Fedez, με τον οποίο χώρισαν το 2024, η influencer χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εφαλτήριο για να λανσάρει τη δική της μάρκα ρούχων και μακιγιάζ.

Όμως, οι κατηγορίες περί απάτης αμαύρωσαν τη φήμη της και τις συνεργασίες με τους διάσημους οίκους.

Η πώληση του “Pandoro Pink Christmas”, ενός γλυκού σε ειδική έκδοση που παρουσιάστηκε το 2022 και παρασκεύασε η εταιρεία Balocco, επρόκειτο να οδηγήσει στη συγκέντρωση χρημάτων για ένα παιδιατρικό νοσοκομείο του Τορίνου.

Όμως, η ιταλική αρχή Επικοινωνιών (AGCOM) κατήγγειλε στα τέλη του 2023 ότι μια μοναδική δωρεά ύψους 50.000 ευρώ είχε γίνει στο νοσοκομείο μήνες νωρίτερα, ενώ οι καταναλωτές νόμιζαν πως η αγορά του γλυκού θα βοηθούσε το εν λόγω ανθρωπιστικό έργο.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η AGCOM επέβαλε ένα πρόστιμο ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ σε δύο εταιρείες της Φεράνι για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στο πλαίσιο της επιχείρησης “Pandoro Pink Christmas”.

Η εταιρεία Balocco καταδικάστηκε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 420.000 ευρώ.

Η AGCOM διεξήγαγε επίσης έρευνα για πασχαλινά αυγά της μάρκας Ferragni που πωλούνταν το 2021 και 2022 και συνδέονταν επίσης με μια κοινωνική πρωτοβουλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ