Ιωάννα Τούνη: «Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων, λογικά θα είχα φουντάρει από τον έκτο»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ιωάννα Τούνη

Η Ιωάννα Τούνη είναι μία από τις πιο επιτυχημένες Ελληνίδες influencers. Η επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να έχει χιλιάδες θαυμαστές, αλλά έχει και φανατικούς επικριτές. Μάλιστα, μερικοί από αυτούς δεν διστάζουν να της αφήνουν και ακραία σχόλια κάτω από αναρτήσεις της, στα προφίλ της σε γνωστές πλατφόρμες.

Σε βίντεο που ανέβασε πρόσφατα στον λογαριασμό της στο TikTok, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να δώσει την δική της απάντηση στους επικριτές της.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της την βλέπουμε να κάθεται στο σαλόνι της, ενώ ακούγονται παράσιτα. Η influencer αναφέρει στη δημοσίευσή της: «Τι ακούω όταν οι haters σχολιάζουν αισχρολογίες και κατάρες κάτω από τα ποστ μου. Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων, λογικά θα είχα φουντάρει από τον έκτο. Σημασία έχει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Να κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια. Να αγαπάς και να σε αγαπάνε οι δικοί σου άνθρωποι».

@j.touni Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων λογικά θα είχα φουντάρει από τον 6ο🥲 Σημασία έχει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Να κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια. Να αγαπάς και να σε αγαπάνε οι δικοί σου άνθρωποι. 🙏🏼❤️❤️🥰 #φοργιου #βαιραλ ♬ original sound – Ire🫶|PACKAGING GIRLIE

