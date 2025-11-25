Γρηγόρης Γκουντάρας: «Εμένα αυτό με δυσκόλεψε πιο πολύ, να σε ρωτάνε τα παιδιά αν βρήκες δουλειά»

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα ήταν καλεσμένοι το πρωί της Τρίτης (25/11) στο «Buongiorno». Το αγαπημένο ζευγάρι, το οποίο φέτος παρουσιάζει μαζί εκπομπή στην τηλεόραση, μίλησε και για το δύσκολο καλοκαίρι που έζησε, λόγω τόσο του τέλους της συνεργασίας του δημοσιογράφου με την «Super Κατερίνα», όσο και της διάρρηξης στο σπίτι τους.

Όταν ρωτήθηκαν για το ποια ήταν η πιο δύσκολη περίοδος που πέρασαν, που έφεραν τη δουλειά μέσα στο σπίτι, και αυτό τους ζόρισε ως οικογένεια, η Ναταλί Κάκκαβα απάντησε: «Φέτος το καλοκαίρι. Ήταν όλα. Ήταν το ότι σταμάτησε η συνεργασία του Γρηγόρη, ήταν το ότι μπήκαν στο σπίτι μας και μας κλέψανε. Ήταν ένα καλοκαίρι που γενικά ήταν όλα λίγο στον αέρα!».

«Όταν μέχρι τέλος καλοκαιριού είσαι με τα παιδιά σου, και σε ρωτάνε, εμένα αυτό με δυσκόλεψε πιο πολύ, “μπαμπά βρήκες δουλειά;”. Το λέω και συγκινούμαι. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, το λέγανε καλοπροαίρετα.

Το πιο δύσκολο ήταν αυτό και κυρίως συναισθηματικά να το διαχειριστώ. Τους έλεγα ότι και να μην προκύψει στην τηλεόραση δουλειά, ο μπαμπάς και η μαμά θα κάνουν κάτι άλλο. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό, θα βρούμε κάτι να κάνουμε, να δουλέψουμε», εξήγησε στη συνέχεια ο Γρηγόρης Γκουντάρας.