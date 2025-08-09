Γρηγόρης Γκουντάρας: «Βοήθεια! Στείλτε επίγειες δυνάμεις» – Η αγωνιώδης ανάρτηση για τη φωτιά στην Παλαιά Φώκαια

Enikos Newsroom

lifestyle

Γρηγόρης Γκουντάρας
Φωτογραφία: Instagram/g.goudaras

«Η κατάσταση είναι δραματική», τονίζει ο Γρηγόρης Γκουντάρας σε δημοσίευση του που ενημερώνει τους ακόλουθους του για τις φωτιές που έχουν περάσει μέσα από τον οικισμό στην Παλαιά Φώκαια.

Θύμα ηλεκτρονικής απάτης ο Γρηγόρης Γκουντάρας: «Μιλάμε για τρελά πράγματα, παιδιά»

«Βοήθεια! Στείλτε επίγειες δυνάμεις στην Παλαιά Φώκαια. Η κατάσταση είναι δραματική», τονίζει ο παρουσιαστής.

Σε προηγούμενη ανάρτηση του, ο Γρηγόρης Γκουντάρας είχε πει: «Είμαι στην Παλαιά Φώκια. Πίσω από εκεί που βγαίνουν οι φλόγες είναι ένα τεράστιο μέτωπο με πολύ υψηλές φλόγες», καθώς βλέπουμε εικόνες από το μέτωπο της φωτιάς, όσο ο ίδιος φαίνεται να είναι ασφαλής και απομακρυσμένος.

