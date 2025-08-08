Παναθηναϊκός: «Τέλος» κι επίσημα ο Λοντίγκιν που «κλείνει» στον Λεβαδειακό

Επισημοποιήθηκε το «διαζύγιο» του Παναθηναϊκού με τον Γιούρι Λοντίγκιν, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν το βράδυ της Παρασκευής (8/8) την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον 35χρονο γκολκίπερ, ο οποίος είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Λεβαδειακό.

Παναθηναϊκός – Σαχτάρ 0-0: Άφησαν «ανοιχτούς λογαριασμούς» για τη ρεβάνς

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιούρι Λοντίγκιν.

Ο 35χρονος τερματοφύλακας αποκτήθηκε το 2022 και βοήθησε την ομάδα με τις ικανότητες και την εμπειρία του, δίνοντας πάντοτε τον καλύτερο εαυτό του. Με το Τριφύλλι κατέγραψε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας το 2024.

Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική διαδρομή του».

