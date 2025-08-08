Τρίκαλα: Τροχαίο με μηχανή που συγκρούστηκε με κοπάδι από αγριογούρουνα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ασεθνοφόρο ΕΚΑΒ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 7 το πρωί της Παρασκευής (8/8) στα Τρίκαλα, όταν μηχανή συγκρούστηκε με κοπάδι από αγριογούρουνα.

Κακοκαιρία στα Τρίκαλα: Μεγάλο δέντρο έπεσε στη μέση του δρόμου

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, ο οδηγός του δικύκλου κινούνταν στην εθνική οδό Καλαμπάκας – Τρικάλων, στο ύψος της Πυροσβεστικής Καλαμπάκας, όταν βγήκε μπροστά του ένα κοπάδι αγριογούρουνα και χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, το μηχανάκι που οδηγούσε τράκαρε με τα αγριογούρουνα, με αποτέλεσμα ο ίδιος να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Περαστικοί οδηγοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Από το τροχαίο ο οδηγός υπέστη κατάγματα στον ώμο του, χωρίς ωστόσο να φέρει περαιτέρω σοβαρά τραύματα.

