Τσουκαλάς: Με την πολιτική της ΝΔ οι Έλληνες δουλεύουν σκληρότερα και αμείβονται λιγότερα από όλους τους Ευρωπαίους

Enikos Newsroom

πολιτική

Για αύξηση των ανισοτήτων επί διακυβέρνησης της ΝΔ κάνει λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωσή του.

Τσουκαλάς: Καθημερινά αποκαλύπτονται στελέχη της ΝΔ στο «κέντρο της πίστας» του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά η κυβέρνηση κρύβεται από τις ευθύνες της

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Levy Economics Institute του Bard College των ΗΠΑ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «οι Έλληνες εργάζονται σκληρότερα και αμείβονται λιγότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους». Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι «σύμφωνα με την έρευνα, εντοπίζεται “έντονη οικονομική πίεση στον πληθυσμό και αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ του εισοδήματος και του συνολικού παραγόμενου προϊόντος”».

Ο ίδιος τονίζει ότι η έρευνα σημειώνει πως «οι Έλληνες εργάζονται τις πιο πολλές ώρες στην Ευρώπη και οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι ως επί το πλείστον χαμηλά αμειβόμενες και δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ανάκαμψη της κοινωνίας μετά την οικονομική κρίση».

«Με λίγα λόγια», σχολιάζει ο κ. Τσουκαλάς, «επί Νέας Δημοκρατίας οι ανισότητες αυξάνονται». «Ενώ αυξάνεται το ΑΕΠ και προφανώς, όπως ήταν αναμενόμενο, παράγεται περισσότερος πλούτος από την περίοδο της οικονομικής κρίσης, αυτός διανέμεται με πολύ άνισο τρόπο. Συσσωρεύεται σε λίγους, ενώ η κοινωνική πλειοψηφία -και πρωτίστως ο κόσμος της εργασίας- βλέπει το πραγματικό του εισόδημα καθηλωμένο», προσθέτει.

Κατόπιν αυτών, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επένδυσε συνειδητά σε ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης, υπονομεύοντας μακροπρόθεσμα το μοντέλο ανάπτυξης και δημιουργώντας εμπόδια στην ανοδική κοινωνική κινητικότητα. Έβαλε αναχώματα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εντατικοποίησε την απασχόληση και μείωσε την αξία της».

«Αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Ο κόσμος της εργασίας αξίζει πολλά περισσότερα», καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.

