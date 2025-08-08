Φωτιά στην Κερατέα: Νέο μήνυμα για εκκένωση 2 περιοχών

Νέο μήνυμα εστάλη από το 112 εστάλη πριν από λίγο για εκκένωση άλλων δύο περιοχών λόγω της φωτιάς στην Κερατέα.

«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Μαλιαστέκα και Αγίασμα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μαλιαστέκα και Αγίασμα απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.