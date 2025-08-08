Τηλεφωνική επικοινωνία Σι Τζινπίνγκ με Πούτιν – «Η Κίνα χαίρεται που βλέπει Ρωσία και ΗΠΑ να διατηρούν την επαφή τους»

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε σήμερα στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, ότι το Πεκίνο είναι ικανοποιημένο που βλέπει ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον εργάζονται για να βελτιώσουν τις σχέσεις τους, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Η Κίνα χαίρεται που βλέπει ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ διατηρούν την επαφή τους, βελτιώνουν τις σχέσεις τους και προωθούν μια πολιτική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ στον Ρώσο ομόλογό του, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Κινέζος πρόεδρος «τόνισε ότι τα περίπλοκα ζητήματα δεν έχουν απλές απαντήσεις» και προσθέτει ότι «η Κίνα πάντα θα στηρίζει…την ειρήνη και την προώθηση των συνομιλιών», όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχουν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι δύο πλευρές έχουν επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία μιας συνάντησης κορυφής και έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι μια συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ώρα δεν έχει οριστεί ο χρόνος ούτε ο τόπος της συνάντησης.

Ο Ρώσος πρόεδρος ενημέρωσε τον Κινέζο ομόλογό του για την «κατάσταση της πρόσφατων επαφών και της επικοινωνίας» μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, καθώς και για την κατάσταση στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

