e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης των πληρωμών έως τις 14 Αυγούστου – Όλες οι λεπτομέρειες

Enikos Newsroom

οικονομία

ΔΥΠΑ

Μια σειρά από επιδόματα και παροχές θα πληρώσουν από τη Δευτέρα, 11 έως τις 14 Αυγούστου ο e-ΕΦΚΑ  και η ΔΥΠΑ  σε 54.846 δικαιούχους.

Σε αυτούς θα καταβληθούν  συνολικά  50.761.000 ευρώ. Αναλυτικά

1.Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

  •  Στις 14 Αυγούστου 178.000 ευρώ σε 145 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).
  • Από τις 11 έως τις 14 Αυγούστου 12.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  •  20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 4.000.000 ευρώ σε 5.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 2.000.000 ευρώ σε 3.400 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

