Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα σχέδιο να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος

Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΖΕΙ ΝΤΙ ΒΑΝΣ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η χώρα του δεν έχει κανένα σχέδιο να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος, ένα ζήτημα που σχεδιάζει να συζητήσει με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, σε συνάντηση που θα έχουν αργότερα σήμερα.

«Δεν έχουμε κανένα σχέδιο να αναγνωρίσουμε ένα παλαιστινιακό κράτος. Δεν ξέρω τι θα σήμαινε να αναγνωρίσουμε πραγματικά ένα παλαιστινιακό κράτος, δεδομένης της έλλειψης μιας λειτουργικής κυβέρνησης εκεί», σημείωσε ο Βανς μιλώντας δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ήταν πολύ σαφής σχετικά με τους στόχους του, σχετικά με το τι θέλει να πετύχει στη Μέση Ανατολή και θα συνεχίσει να το κάνει αυτό».

Ο Βανς συναντά τον Λάμι στην Οικία Τσίβενινγκ Χάουζ, την εξοχική κατοικία στη νότια Αγγλία που χρησιμοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών, στην αρχή ενός ταξιδιού στη Βρετανία, έχοντας μαζί την οικογένειά του.

Από την πλερά του ο Λάμι δήλωσε ότι θα συζητήσει την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας στη συνάντηση του με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο. Μιλώντας μαζί με τον Βανς, είπε ότι οι σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ είναι εξαιρετικές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
22:48 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Βίντεο: Αρκούδα «καταδίωξε» παίκτη και μασκότ ομάδας χόκεϊ κατά τη διάρκεια γυρισμάτων σε ποτάμι

Ο Τζον Χέιντεν, παίκτης της ομάδας χόκεϊ Seattle Kraken, και η μασκότ της ομάδας, Buoy, είχαν ...
21:46 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ σε Ισραήλ: Η απόφαση για την Γάζα σηματοδοτεί μία επικίνδυνη κλιμάκωση – Θα οδηγήσει σε θύματα και μαζική καταστροφή

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, σε δήλωσή του αναφέρει ότι ο κ. ...
18:47 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φρίκη στην Ισπανία: Εντοπίστηκαν 32 νεκρά σκυλιά σε αγρόκτημα που είχαν εγκαταλειφθεί χωρίς τροφή και νερό από τον Ιούνιο

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε έρευνα για κακοποίηση ζώων, αφού ανακάλυψε...
14:51 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Γερμανία: Αναστέλλει τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ «που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα» – Ολλανδία, Βέλγιο και Δανία αντιτάσσονται στο σχέδιο Νετανιάχου

Η Γερμανία ανακοίνωσε την Παρασκευή την αναστολή κάθε έγκρισης εξαγωγών στρατιωτικού εξοπλισμο...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια