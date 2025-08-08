ΗΠΑ: Πέθανε ο Αμερικανός αστροναύτης Τζιμ Λόβελ, o κυβερνήτης της αποστολής Απόλλων 13

Enikos Newsroom

διεθνή

Τζιμ Λόβελ

Ο Τζιμ Λόβελ, ο αστροναύτης της NASA που διηύθυνε την περίφημη αποστολή Απόλλων 13, πέθανε σε ηλικία 97 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η NASA.

Αστροναύτης της NASA φωτογράφισε σπάνιο φωτεινό φαινόμενο πάνω από τη Γη

Ο Λόβελ ήταν ο κυβερνήτης της επανδρωμένης αποστολής στόχος της οποίας ήταν η προσσελήνωση. Η αποστολή μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, αλλά παραλίγο να καταλήξει σε καταστροφή το 1970 μετά μια έκρηξη εν πτήσει, όμως επέστρεψε με ασφάλεια στη Γη.

«Η NASA εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του κυβερνήτη Τζιμ Λόβελ, του οποίου η ζωή και το έργο ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπους κατά τη διάρκεια των δεκαετιών», δήλωσε η διαστημική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, χαιρετίζοντας τον «ακλόνητο χαρακτήρα και το θάρρος του» που επέτρεψαν στις ΗΠΑ να «φτάσουν στη Σελήνη».

