Τρίκαλα: Ιερέας 95 ετών χόρεψε πέντε συνεχόμενα τραγούδια σε εκδήλωση – ΒΙΝΤΕΟ 

Τρίκαλα: Ιερέας 95 ετών χόρεψε πέντε συνεχόμενα τραγούδια σε εκδήλωση – ΒΙΝΤΕΟ 

Βίντεο καταγράφει έναν 95χρονο ιερέα να χορεύει παραδοσιακούς χορούς κατά την διάρκεια εκδήλωσης, στα Τρίκαλα.

Όπως μεταδίδει το trikalaola, το βράδυ της Τετάρτη 6 Αυγούστου, ο τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος διοργάνωσε μια παραδοσιακή δημοτική βραδιά, στα πλαίσια της εκδήλωσης της “21ης Γιορτής Πέστροφας”.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο 95χρονος π. Θεόδωρος Κρούπης από την Παλαιοκαρυά του δήμου Πύλης Τρικάλων, δεν έχασε την ευκαιρία να σηκωθεί να χορέψει, με τη συνοδεία μελών της οικογένειάς του.

Μάλιστα, ο 95χρονος ιερέας δεν αρκέστηκε σε ένα μόνο τραγούδι, αλλά έδινε και παραγγελίες… χορεύοντας πέντε συνεχόμενα δημοτικά τραγούδια.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

