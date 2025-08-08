Γεωργιάδης: «Το Σισμανόγλειο έχει νευρολόγο, δεν έχει νευρολογική κλινική – Δεν είναι όλα πολιτική, δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό» – Οι διευκρινίσεις για την Λένα Σαμαρά

Διευκρινίσεις έδωσε μέσω ανάρτησής του στα social media ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με το πώς αντιμετωπίστηκε από τους γιατρούς η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, η οποία πέθανε σε ηλικία 34 ετών έπειτα από ανακοπή που υπέστη.

Όπως αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης, «η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του «Σισμανογλείου» έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε τη μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του «Ευαγγελισμού» καθώς το «Σισμανόγλειο» δεν έχει Νευρολογική κλινική».

Ο υπουργός Υγείας εξαπολύει «βολές» και εναντίον πολιτικών αντιπάλων καταλήγοντας: «Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί».

