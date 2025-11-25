Πέμυ Ζούνη: Δεν μου λείπει η τηλεόραση – Δεν έχω δει ούτε το «Κλείσε τα Μάτια» ολόκληρο

«Είμαι κάθετη πως δεν έχει ηλικία ο έρωτας» δήλωσε η Πέμη Ζούνη στo «Breakfast@Star».

«Δεν φτάνει όμως που δεν έχει ηλικία ο έρωτας, επαναλαμβάνει και τα ίδια συμπτώματα. Παρόλη την πείρα και την άμυνα που έχεις βάλει. Βλέπεις ότι σε όλες τις ηλικίες εκδηλώνεται με τις ίδιες φοβίες, τις ίδιες βλακείες και είναι πολύ χαριτωμένο να το συνειδητοποιείς αυτό», είπε αρχικά η Πέμη Ζούνη.

«Ο έρωτας έρχεται σε βαράει σε όποια εποχή κι αν είσαι, απλώς με διαφορετικό κοστούμι και με διαφορετικό μέσο επικοινωνίας. Το βλέπω δηλαδή αυτό και στους νέους ανθρώπους», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

«Αγαπούσα το θέατρο πάντα. Η τηλεόραση δεν μου λείπει, απλά όταν έρχεται κάτι που μου αρέσει, χαίρομαι. Η φετινή σεζόν θα είναι η τελική για τη Γη της Ελιάς. Είμαι αμόρφωτη για ότι τηλεοπτικό υπάρχει. Δεν έχω δει ούτε το “Κλείσε τα Μάτια” ολόκληρο», αποκάλυψε κλείνοντας η Πέμη Ζούνη.