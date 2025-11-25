Πέμυ Ζούνη: Δεν μου λείπει η τηλεόραση – Δεν έχω δει ούτε το «Κλείσε τα Μάτια» ολόκληρο

Enikos Newsroom

lifestyle

Πέμη Ζούνη

«Είμαι κάθετη πως δεν έχει ηλικία ο έρωτας» δήλωσε η Πέμη Ζούνη στo «Breakfast@Star».

«Δεν φτάνει όμως που δεν έχει ηλικία ο έρωτας, επαναλαμβάνει και τα ίδια συμπτώματα. Παρόλη την πείρα και την άμυνα που έχεις βάλει. Βλέπεις ότι σε όλες τις ηλικίες εκδηλώνεται με τις ίδιες φοβίες, τις ίδιες βλακείες και είναι πολύ χαριτωμένο να το συνειδητοποιείς αυτό», είπε αρχικά η Πέμη Ζούνη.

«Ο έρωτας έρχεται σε βαράει σε όποια εποχή κι αν είσαι, απλώς με διαφορετικό κοστούμι και με διαφορετικό μέσο επικοινωνίας. Το βλέπω δηλαδή αυτό και στους νέους ανθρώπους», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

«Αγαπούσα το θέατρο πάντα. Η τηλεόραση δεν μου λείπει, απλά όταν έρχεται κάτι που μου αρέσει, χαίρομαι. Η φετινή σεζόν θα είναι η τελική για τη Γη της Ελιάς. Είμαι αμόρφωτη για ότι τηλεοπτικό υπάρχει. Δεν έχω δει ούτε το “Κλείσε τα Μάτια” ολόκληρο», αποκάλυψε κλείνοντας η Πέμη Ζούνη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 φρούτα που πρέπει να τρώτε όταν έχετε βήχα ή κρυολόγημα

Τα Φαρμακεία στην πρώτη γραμμή κατά της ενδοοικογενειακής βίας

ΕΛΣΤΑΤ: Νέες ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Αγορά πολυτελούς κατοικίας: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τον αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να καταλάβετε αν το AI chatbot σας έχει «προβλήματα εγκεφάλου»
περισσότερα
18:42 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο: «Το πλήρωσα ακριβά όλο αυτό το πράγμα…»

Στον καναπέ της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ...
18:27 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Ιωάννα Τούνη: «Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων, λογικά θα είχα φουντάρει από τον έκτο»

Η Ιωάννα Τούνη είναι μία από τις πιο επιτυχημένες Ελληνίδες influencers. Η επιχειρηματίας και ...
17:30 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Ματίνα Ζάρα για την κακοποίηση που είχε βιώσει: «Ήταν κάτι το οποίο δεν το κατάλαβα από την αρχή της σχέσης…»

Σε μία φιλανθρωπική εκδήλωση συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των τηλεοπτικών εκπομπών την Ματίνα Ζ...
16:09 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Γρηγόρης Γκουντάρας: «Εμένα αυτό με δυσκόλεψε πιο πολύ, να σε ρωτάνε τα παιδιά αν βρήκες δουλειά»

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα ήταν καλεσμένοι το πρωί της Τρίτης (25/11) στο «Buo...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα