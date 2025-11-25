Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Αμφίβολος και ο Χάουσεν

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Χάουσεν
πηγή: AP Photo/Manu Fernandez

Ιδιαίτερα κακό είναι το κλίμα των τελευταίων ημερών στη Ρεάλ Μαδρίτης, με όλα όσα έχουν προκύψει μεταξύ Τσάμπι Αλόνσο και Βινίσιους, με τα προβλήματα ωστόσο να μην σταματούν εκεί για τον Ισπανό κόουτς.

Εκτός από τον Τιμπό Κουρτουά, ο Αλόνσο είδε και τον κεντρικό αμυντικό των «Μερένγκες», Χάουσεν, να μην ολοκληρώνει τη σημερινή προπόνηση και να είναι αμφίβολος για την σπουδαία αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League (26/11, 22:00).

Ο Χάουσεν φέτος έχει ξεκινήσει ως βασικός 14 φορές με τη φανέλα της Ρεάλ και αισθάνθηκε ενοχλήσεις από την κυριακάτικη αναμέτρηση πρωταθλήματος απέναντι στην Έλτσε (2-2), όπου έβγαλε ολόκληρο το ενενηντάλεπτο και σκόραρε.

