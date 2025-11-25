Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών – Μία προσαγωγή, βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις του ΚΟΚ

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (24/11) σε οικισμό των Διαβατών στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

54 άτομα και

47 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

Προσήχθη 1 άτομο,

Βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και

Ακινητοποιήθηκαν 13 οχήματα.

Επιπλέον, κατά της δράσης παρασχέθηκε συνδρομή σε συνεργείο, για αποκατάσταση βλάβης στο τοπικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.