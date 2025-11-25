Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Ο γάμος μεταξύ ομόφυλων θα πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες του μπλοκ

Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούται να αναγνωρίζει τον γάμο δύο πολιτών του ίδιου φύλου που συνήφθη σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔΕΕ) που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η Πολωνία έσφαλε μη αναγνωρίζοντας τον γάμο ανάμεσα σε δύο Πολωνούς πολίτες στη Γερμανία, με το επιχείρημα ότι ο πολωνικός νόμος δεν επιτρέπει τον γάμο ανάμεσα σε ομοφύλους.

Η άρνηση αυτή «είναι αντίθετη με το δίκαιο της ΕΕ» επειδή αποτελεί εμπόδιο στην ελευθερία των εν λόγω πολιτών να μετακινούνται από τη μία χώρα στην άλλη, απολαμβάνοντας τα δικαιώματά τους που έχουν αποκτήσει εντός της Ένωσης.

«Παραβιάζει αυτή την ελευθερία, καθώς και το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής», αποφάνθηκε το ΔΕΕ.

«Επομένως, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αναγνωρίζουν, για τους σκοπούς της άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται από το δίκαιο της ΕΕ, την οικογενειακή κατάσταση που έχει αποκτηθεί νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος», πρόσθεσε η απόφαση.

Το δικαστήριο διευκρινίζει, ωστόσο, ότι η Πολωνία δεν υποχρεούται να εντάξει τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στο εθνικό της δίκαιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

