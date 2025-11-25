Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Εθισμένη στον τζόγο η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της – Πώς σκηνοθέτησε τη ληστεία

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της 75χρονης στην Σαλαμίνα, που είχε διαπραχθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο σπίτι της, με τους έμπειρους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να προχωρούν το απόγευμα της Δευτέρας στην προσαγωγή της νύφης του θύματος, ηλικίας 46 ετών, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε κατά την διάρκεια της νύχτας ότι σκότωσε την άτυχη ηλικιωμένη.

Υπενθυμίζεται ότι η 75χρονη είχε βρεθεί νεκρή με τραύματα στο κεφάλι από μπουκάλι καθώς και στο σώμα από μαχαίρι, ενώ το σπίτι ήταν αναστατωμένο και έλειπαν χρήματα και τιμαλφή, για αυτό το σκηνικό παρέπεμπε σε ληστεία μετά φόνου. Ωστόσο η έρευνα της Δίωξης Ανθρωποκτονιών και οι καταθέσεις των συγγενικών προσώπων της γυναίκας οδηγούσαν σε υποψίες προς το περιβάλλον της και συγκεκριμένα προς την 46χρονη σύντροφο του γιού της.

Έτσι, χθες το απόγευμα οι αστυνομικοί κάλεσαν για συμπληρωματική κατάθεση τα τρία παιδιά της 75χρονης και τη 46χρονη νύφη της, η οποία όμως κρατήθηκε, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής η γυναίκα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ομολόγησε το έγκλημα.

Το βίντεο που την «πρόδωσε»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί είχαν στη διάθεση τους βίντεο που δείχνει την 46χρονη, που έχει υπάρξει και υποψήφια βουλευτής της Χρυσής Αυγής, στο παρελθόν, να απομακρύνεται από το σπίτι του θύματος τις επίμαχες ώρες, ενώ προέκυψαν και εργαστηριακά ευρήματα, που την ενέπλεκαν στο έγκλημα, όπως αίμα του θύματος στο αυτοκίνητο της.

Σχετικά με το κίνητρο του εγκλήματος, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η 46χρονη νύφη του θύματος πήγε δήθεν να επιστρέψει χρήματα που είχαν δανειστεί με τον σύζυγο της από την 75χρονη, αλλά επειδή πιθανόν τα είχε χάσει στο τζόγο αποφάσισε να σκηνοθετήσει ληστεία.

Ο εθισμός στον τζόγο

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η άτυχη γυναίκα είχε δώσει στον γιο της και σύζυγο της 46χρονης το ποσό των 10.000 ευρώ προκειμένου να τα φυλάξει στο σπίτι του για λογαριασμό της. Όμως, αυτά τα χρήματα, άγνωστο πώς ακόμα, «έκαναν φτερά», με τις Αρχές να πιστεύουν ότι η 46χρονη τα έπαιξε και τα έχασε στον τζόγο που ήταν εθισμένη.

Ο γιος της ηλικιωμένης αποφάσισε να επιστρέψει αυτό το ποσό στην μητέρα του και αρχικά κατάφερε να συγκεντρώσει 8.000 ευρώ, τα οποία και της τα έδωσε, ενώ της υποσχέθηκε πως τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ θα της τα επέστρεφε σταδιακά. Ο άνδρας μάζεψε πρόσφατα ακόμη 1.100 ευρώ, και ετοιμαζόταν να της τα δώσει. Όμως η 46χρονη φέρεται να πήρε τα συγκεκριμένα χρήματα, να τα έπαιξε στον τζόγο και να τα έχασε. Τότε, για να μην καταλάβει τίποτα ο άνδρας της, οργάνωσε ένα σατανικό σχέδιο για να πάρει το συγκεκριμένο ποσό και να καλύψει τα χρήματα που έλειπαν.

Πήγε λοιπόν στο σπίτι της 75χρονης πεθεράς της, φορώντας μάσκα και γάντια, και αφού άλλαξε τη φορά των καμερών προς άλλα σημεία, έσπασε ένα παράθυρο και μπήκε στον χώρο. Άρχισε να απειλεί την ηλικιωμένη ζητώντας της να της δώσει χρήματα. Η 75χρονη άρχισε να φωνάζει και τότε η 46χρονη την χτύπησε πρώτα με ένα μπουκάλι και ύστερα την μαχαίρωσε, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Όπως παραδέχθηκε στους αστυνομικούς, μετά το έγκλημα, μπήκε στο αυτοκίνητό της και επέστρεψε στο σπίτι της, πλένοντας αρχικά τα ρούχα της και στη συνέχεια πετώντας τα σε κάδο απορριμμάτων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία

Ανακοίνωση για την εξιχνίαση της υπόθεσης της δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα στις 31 Οκτωβρίου, εξέδωσε τη Ελληνική Αστυνομία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 75χρονης ημεδαπής που τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου 2025 στη Σαλαμίνα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 46χρονης ημεδαπής, για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και την ενδοοικογενειακή βία.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 31-10-2025 η 75χρονη βρέθηκε νεκρή από συγγενικά της πρόσωπα, εντός μονοκατοικίας όπου διέμενε μόνη της στη Σαλαμίνα.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός της 75χρονης έφερε βαριές κακώσεις και εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο τριχωτό του κεφαλιού της, στον τράχηλο και στο θώρακα.

Από τη νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της θανούσας διαπιστώθηκαν βαριές κακώσεις κεφαλής, τραχήλου και θώρακα από θλων και νύσσον και τέμνον όργανο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες της 31-10-2025 η κατηγορούμενη κατευθύνθηκε προς την οικία της 75χρονης και, αφού παραβίασε παράθυρο της οικίας της, την τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ τόσο για την προσέγγιση όσο και τη διαφυγή της από τον τόπο του εγκλήματος χρησιμοποίησε αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο των ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας η κατηγορούμενη εντοπίστηκε στην οικία της και προσήχθη στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.