Ουκρανία: «Τρομοκρατική αντίδραση» στο σχέδιο των ΗΠΑ τα ρωσικά πλήγματα, λέει ο ΥΠΕΞ – Η Μόσχα εξαπέλυσε 22 πυραύλους και 460 drones

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σίμπιχα, χαρακτήρισε «τρομοκρατική αντίδραση» στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο τα σημερινά πλήγματα της Ρωσίας που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων στο Κίεβο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «έδωσε την τρομοκρατική του αντίδραση στις ειρηνευτικές προτάσεις των ΗΠΑ και του (Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ, εξαπολύοντας μπαράζ πυραύλων και drones εναντίον της Ουκρανίας», έγραψε στο Χ ο Σίμπιχα.

Putin gave his terrorist response to the United States' and President Trump's peace proposals. With a barrage of missiles and drones against Ukraine. At least six civilians were killed and over a dozen injured in Kyiv as a result of Russia's overnight strike with drones and…



Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 22 πυραύλους και 460 drones εναντίον της χώρας του στη διάρκεια της νύκτας.

«Η νυχτερινή ρωσική επίθεση είχε κυρίως στόχο την πρωτεύουσα και την περιφέρειά της, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια κατοικιών και πολιτικές υποδομές σε όλη την πόλη», επεσήμανε στο Χ.

Right now in Kyiv, our first responders are working at the sites of Russian strikes. The main Russian attack overnight targeted the capital and the region, causing extensive damage to residential buildings and civilian infrastructure across the city. As of now, thirteen people…



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ