Σαλαμίνα: «Της έκοψαν την τραχεία, μιλάμε για σφάχτες» – Ξεσπά ο γιος της άτυχης ηλικιωμένης που δολοφονήθηκε στο σπίτι της

«Της έκοψαν την τραχεία, μιλάμε για σφάχτες!». Με αυτά τα λόγια ξεσπά ο γιος της άτυχης ηλικιωμένης που έπεσε θύμα ληστείας ενώ βρισκόταν στο σπίτι της στη Σαλαμίνα, και δέχθηκε βίαια χτυπήματα σε όλο της το σώμα, από κατσαβίδια, ρόπαλο και μαχαίρια, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της.

Η ηλικιωμένη πέθανε μαρτυρικά, αφού τα χτυπήματα που δέχθηκε ήταν βάναυσα. «Ήτανε μέσα στο σπίτι μπήκαν κάποιοι και την σκότωσαν!», λέει στο Star η κόρη της γυναίκας, για να προσθέσει ο γιος της «Της κόψαν την τραχεία, μιλάμε για σφάχτες!».

«Είχε βαρύ το τραύμα πίσω στο κεφάλι αυτό το είδα ξεκάθαρα είχε τεράστια χαρακιά στην δεξιά πλευρά του προσώπου της έτσι όπως ήταν κάτω… Αυτοί που μπήκανε είχαν ρόπαλο, αμβλύ αντικείμενο, κατσαβίδι και μαχαίρι», αποκαλύπτει ο γιος της.

Γιατί όμως οι κακοποιοί επιτέθηκαν στη γυναίκα με αυτόν τον βίαιο τρόπο; Οι αρχές τώρα εξετάζουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα θέλει να πρόκειται για κάποιους σκληρούς κακοποιούς, οι οποίοι δεν δίστασαν να σκοτώσουν μια ανήμπορη γυναίκα για μερικά ευρώ και για μερικά κοσμήματα. Και το δεύτερο, οι δράστες να ήταν κάποιοι οι οποίοι τους αναγνώρισε η ηλικιωμένη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Ο γιος της γυναίκας μιλώντας στο Star περιέγραψε τα όσα ανατριχιαστικά έζησε όταν κλήθηκε να μπει μέσα στο σπίτι και να δει δολοφονημένη την μητέρα του.

«Ήταν η μητέρα μου δίπλα στο κρεβάτι πεσμένη με πολλές κουβέρτες πάνω της γιατί είχανε σηκώσει στρώματα είχαν ανοίξει ντουλάπια είχαν κάνει έναν πανικό τις κηλίδες αίματος κάτω… στους τοίχους».

Ο ρόλος της οικιακής βοηθού στην υπόθεση της Σαλαμίνας

Απαντήσεις αναμένεται να δώσει και οικιακή βοηθός η οποία ερχόταν λίγες μέρες την εβδομάδα και πρόσεχε την 75χρονη.

«Ερχότανε μια κυρία δυο-τρεις φορές τη βδομάδα. Την ξέρουμε 10 χρόνια, η μάνα μου της είχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Δεν θέλω να πω για τη γυναίκα οτιδήποτε αν είναι δυνατόν… Δεν είχαμε όμως όλοι και την καλύτερη άποψη, κακά τα ψέματα…».

«Θα τους βρούμε σίγουρα ότι και να γίνει αν δεν τους βρω δεν θα ησυχάσω!», λέει με τη σειρά της η κόρης της.

 

