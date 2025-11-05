Σαλαμίνα: Μαρτυρικό θάνατο είχε η 75χρονη που δολοφονήθηκε στο σπίτι της – Σοκάρει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Έναν άγριο και μαρτυρικό θάνατο, φαίνεται πως βρήκε η 75χρονη γυναίκα, η οποία έπεσε θύμα ληστείας και δολοφονήθηκε από τους δράστες, προτού φύγουν με τη λεία τους μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα, την Παρασκευή (31/10).

Όπως προκύπτει από το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής, το οποίο έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, ο θάνατος της ηλικιωμένης προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα, από χτυπήματα με όργανο τύπου ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι.

Ανατρέπεται δηλαδή, η αρχική εικόνα η οποία έκανε λόγο για θάνατο που προήλθε από κάποια χτυπήματα με μπουκάλι στο κεφάλι. Δηλαδή ότι οι ληστές προτού ληστέψουν την ηλικιωμένη, την χτύπησαν με ένα μπουκάλι στο κεφάλι με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει αναίσθητη.

Η νεκροτομή δείχνει ότι βρήκε ένα μαρτυρικό θάνατο ενώ έφερε αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Δύο είναι σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές για το έγκλημα. Το ένα θέλει να πρόκειται για κάποιους σκληρούς κακοποιούς, οι οποίοι δεν δίστασαν να σκοτώσουν μια ανήμπορη γυναίκα για μερικά ευρώ και για μερικά κοσμήματα. Και το δεύτερο, οι δράστες να ήταν κάποιοι οι οποίοι τους αναγνώρισε η ηλικιωμένη, καθώς αξίζει να σημειωθεί ότι δεν φορούσαν μάσκες ή κουκούλες.

Αυτό που βάζει σε υποψίες τις Αρχές είναι αφενός η αγριότητα της συγκεκριμένης ληστείας και του εγκλήματος που προηγήθηκε και αφετέρου το γεγονός ότι δεν αποκλείεται οι δράστες να είχαν ακόμη και πληροφορία εκ των έσω, τόσο για τη λεία που υπήρχε μέσα στο σπίτι, για το γεγονός δηλαδή ότι μπήκαν μέσα με πρόθεση να σκοτώσουν, το έκαναν επειδή γνώριζαν πως μέσα στο σπίτι υπάρχουν χρήματα περίπου οκτώ με δέκα χιλιάδες ευρώ, τα οποία κρατούσε μέσα στο σπίτι η 75χρονη και κάποια ακριβά κοσμήματα, όσο και για τις κινήσεις των προσώπων που μπαινόβγαιναν στο σπίτι.

Φαίνεται δε ότι δεν επέλεξαν τυχαία το σημείο από το οποίο εισέβαλαν στο σπίτι της ηλικιωμένης καθώς παρακολουθούνταν από τέσσερις κάμερες, μία εσωτερική και τρείς εξωτερικές.

Η εσωτερική είχε απενεργοποιηθεί από την 75χρονη, οι άλλες τρεις λειτουργούσαν και κατέγραφαν τον κήπο και τη μία πλευρά του σπιτιού. Υπήρχε μια τυφλή γωνία, ένα σημείο το οποίο δεν κάλυπταν οι κάμερες και οι δράστες.

Οι αδίστακτοι ληστές και δολοφόνοι της 75χρονος επέλεξαν να μπουν σπάζοντας το παράθυρο από το συγκεκριμένο τυφλό σημείο, κάτι πλέον που βάζει τις αρχές σε υποψίες ότι ενδεχομένως να ήξεραν και αυτό το τυφλό σημείο με πληροφορία εσωτερική, δηλαδή κάποιον ο οποίος γνώριζε πράγματα για το σπίτι αλλά και για την οικογένεια του θύματος.