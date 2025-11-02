Σαλαμίνα: Με μαχαιριές στα χέρια η 75χρονη που δολοφόνησαν μέσα στο σπίτι της – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών

Σοκ έχει προκαλέσει στη Σαλαμίνα η άγρια δολοφονία μιας 75χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Ικάρου 31. Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι πρόκειται για ληστεία μετά φόνου.

Η ηλικιωμένη φέρεται να δέχθηκε επίθεση μέσα στο ίδιο της το σπίτι το απόγευμα της Παρασκευής (31 Οκτωβρίου). Η κόρη της ήταν εκείνη που εντόπισε τη μητέρα της νεκρή, περίπου τρεις ώρες αργότερα. Το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, πιθανότατα από μπουκάλι, ενώ στο σημείο βρέθηκε ένα μαχαίρι κάτω από το σώμα της, το οποίο θεωρείται κρίσιμο εύρημα στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, η γυναίκα προσπάθησε να αμυνθεί, καθώς φέρει τραύματα στα χέρια, κάτι που δείχνει ότι πάλεψε με τους δράστες ή ότι εκείνοι την απείλησαν με το μαχαίρι πριν τη χτυπήσουν με το μπουκάλι. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι εισβολείς νόμιζαν πως το σπίτι ήταν άδειο και αιφνιδιάστηκαν όταν βρήκαν μέσα τη γυναίκα. Τότε, την χτύπησαν θανάσιμα στο κεφάλι και τράπηκαν σε φυγή.

Από το βιντεοληπτικό υλικό κάμερας ασφαλείας που έχει συλλεχθεί από τη γειτονιά, φαίνονται τουλάχιστον δύο άτομα τη στιγμή που σπάνε το τζάμι του παραθύρου και εισβάλλουν στο σπίτι της άτυχης γυναίκας. Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να έχουν ήδη συγκεντρώσει σημαντικά στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Μιλώντας στο ERTnews, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Νίκος Ρήγας, τόνισε: «Οι δράστες θα εντοπιστούν, είναι θέμα χρόνου. Ο τρόπος δολοφονίας της 75χρονης είναι σοκαριστικός, καθώς φέρει πολλά χτυπήματα στο κεφάλι».

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας και να επιβεβαιώσουν την εικόνα που έχουν μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί για το φρικτό αυτό έγκλημα που έχει συγκλονίσει το νησί.