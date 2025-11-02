Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Γεια σας Ελλάδα!» – Η πρώτη ανάρτηση της στα ελληνικά μετά την άφιξή της στην Αθήνα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Γεια σας Ελλάδα!» – Η πρώτη ανάρτηση της στα ελληνικά μετά την άφιξή της στην Αθήνα

Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας την ίδια ώρα ότι «Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα έχουν έναν αδιάσπαστο δεσμό».

«Μαζί, θα ενισχύσουμε αυτή τη συμμαχία και θα ανεβάσουμε τη συνεργασία μας σε νέα επίπεδα», πρόσθεσε.

01:25 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

