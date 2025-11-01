Βεντέτα στα Βορίζια: Βουβός πόνος, οργή και αστυνομικός κλοιός στο χωριό – Πώς φτάσαμε στο αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς

Χωριό «φάντασμα» θυμίζουν τα Βορίζια, το ορεινό χωριό του Δήμου Φαιστού, οι δρόμοι του οποίου το πρωί του Σαββάτου βάφτηκαν με το αίμα δύο ανθρώπων, που έπεσαν νεκροί έπειτα από χιλιάδες πυροβολισμούς με καλάσνικοφ και άλλα όπλα, μεταξύ των μελών δύο οικογενειών, που έχουν διαφορές εδώ και δεκαετίες. Όπως μεταδίδει το ekriti, μέσα στα Βορίζια κυκλοφορούν πλέον μόνο πάνοπλοι αστυνομικοί, ενώ όσοι εισέρχονται στο χωριό περνούν από εξονυχιστικό έλεγχο.

Τη ζωή τους έχασαν το Σάββατο είναι ένας 39χρονος, πατέρας 5 παιδιών από τη μία οικογένεια, και μια 57χρονη γυναίκα, νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων, η οποία είχε μεταβεί στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα, από την άλλη οικογένεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 57χρονη δεν υπέκυψε από τα πυρά, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε δύο σφαίρες, αλλά πιθανότητα υπέστη ανακοπή. Αναμένεται να γίνει νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της.

Η κηδεία του 39χρονου θα γίνει την Κυριακή, ενώ όπως έγινε γνωστό από την οικογένειά του, τρία από τα πέντε παιδιά του βαπτίστηκαν σε διπλανό χωριό, προκειμένου να είναι βαπτισμένα πριν τη νεκρώσιμη ακολουθία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το μακελειό, τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς: δύο γυναίκες που νοσηλεύονται, και δύο άνδρες, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο επεισόδιο.

«Αστακός» το χωριό υπό τον φόβο νέου αιματοκυλίσματος

Κι ενώ συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών, τόσο πόρτα – πόρτα μέσα στο χωριό όσο και στις γύρω περιοχές, ισχυρές δυνάμεις της ΕΚΑΜ και της ΕΛ.ΑΣ. έχουν μετατρέψει σε «φρούριο» τα Βορίζια, υπό τον φόβο συνέχισης της βεντέτας.

Κλιμάκιο αστυνομικών από την Αθήνα με επικεφαλής τον αρχηγό του Σώματος, αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση, έφτασε το βράδυ του Σαββάτου εκτάκτως στην Κρήτη, προκειμένου να συμμετάσχει στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της εμπόλεμης αιματηρής κατάστασης που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

Στο κλιμάκιο των αστυνομικών συμμετέχει και ο υποδιοικητής της ΔΑΟΕ, ταξίαρχος Σπύρος Τσαρδάκας, με ειδική ομάδα 10 ατόμων του «ελληνικού FBI», οι οποίοι θα συνδράμουν τις τοπικές υπηρεσίες στη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στο μακελειό, καθώς και στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των ανθρωποκτονιών και τραυματισμών και όλων των εμπλεκομένων στο μακελειό, αλλά και την εξιχνίαση της χθεσινοβραδινής βομβιστικής επίθεσης, που αποτέλεσε την αφορμή για την ένοπλη σύγκρουση.

Έκτακτη σύσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου υπό τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Δημήτρη Μάλιο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου, ο επικεφαλής των ΕΚΑΜ, καθώς και ανώτατα στελέχη της τοπικής και κεντρικής αστυνομίας.

Φρούρια τα δύο νοσοκομεία με τους τραυματίες

Ενδεικτικό της έκρυθμης κατάστασης είναι ότι νεκροί και τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά κέντρα υγείας και νοσοκομεία, ακριβώς για να μην συναντηθούν μέλη των δύο οικογενειών και πυροδοτηθεί νέα ένταση και εκεί. Επιστρατεύτηκαν και ιδιωτικές κλινικές του Ηρακλείου.

Στο Βενιζέλειο βρίσκεται η οικογένεια που κατηγορήθηκε για τον εμπρηστικό μηχανισμό καθώς εκεί διακομίσθηκε ο νεκρός άνδρας που ανήκει σε αυτή. Το κλίμα είναι πολύ βαρύ ενώ ακούγονται κατά διαστήματα κραυγές και μοιρολόγια μέσα από το νοσοκομείο. Εκεί νοσηλεύεται και μια γυναίκα με τραύμα στο πόδι, η οποία δεν ανήκει σε κάποια από τις δύο οικογένειες.

Στο ΠΑΓΝΗ βρίσκονται τρεις τραυματίες από την άλλη οικογένεια, μια γυναίκα με τραύμα στο χέρι και δύο άνδρες, 25 και 30 ετών, οι οποίοι αρχικά είχαν πάει σε ιδιωτική κλινική και κατόπιν μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οι δύο άνδρες είναι σε σοβαρή κατάσταση αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Νοσηλεύονται φρουρούμενοι καθώς φέρονται να εμπλέκονται στους πυροβολισμούς.

Στο Κέντρο Υγείας Μοιρών είχαν μεταφερθεί, με δικά τους μέσα, κάποιοι άλλοι, με ελαφρά τραύματα, οι οποίοι έφυγαν. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα παιδί, το οποίο δεν έχει διακομισθεί σε κάποιο από τα νοσοκομεία αλλά πιθανότατα βρίσκεται σε κάποιο Κέντρο Υγείας.

Πώς φτάσαμε στο αιματοκύλισμα – Χρόνια έντασης, κλειστά στόματα και το τετ α τετ που “άναψε” τη φωτιά

Ένα σπίτι “σε λάθος πλευρά”, μια έκρηξη και δύο οικογένειες που για χρόνια ζούσαν σε καθεστώς διαρκούς έντασης. Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το αιματοκύλισμα στα Βορίζια δεν ήρθε ξαφνικά, αλλά ήταν η κορύφωση μιας μακράς αντιπαλότητας ανάμεσα στις δύο οικογένειες, με παρελθόν γεμάτο προστριβές, αντεγκλήσεις και ένοπλα επεισόδια.

Πριν από περίπου ένα χρόνο, στη διάρκεια κοινωνικής συνάθροισης, οι δύο πλευρές είχαν βρεθεί στο επίκεντρο ένοπλου επεισοδίου – τότε, το περιστατικό, είχε καταλήξει ακόμη και σε τροχαίο. Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Φαιστού, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, «πήγαιναν πόρτα-πόρτα» για να πάρουν καταθέσεις, αλλά κανείς δεν μιλούσε. Όπως συχνά συμβαίνει στην Κρήτη, τα στόματα έμειναν κλειστά και επικράτησε ο «νόμος της σιωπής», όπως και σε αρκετές ακόμα ανάλογες αντιπαραθέσεις των δύο πλευρών.

Η κατάσταση αναζωπυρώθηκε όταν μέλος της μίας οικογένεια, η οποία διαμένει σε τελείως άλλη πλευρά των Βοριζίων από την δεύτερη οικογένεια, αγόρασε οικοδομή κοντά στην “πλευρά” τους και ξεκίνησε εργασίες για την ολοκλήρωσή του.

Η αστυνομία εκτιμά ότι αυτό ενόχλησε ιδιαίτερα την άλλη πλευρά, ίσως επειδή βρέθηκαν ξαφνικά «δίπλα δίπλα» ή γιατί ίσως υπήρχε ενδιαφέρον και από την δεύτερη οικογένεια για το ίδιο ακίνητο.

Η μοιραία συνάντηση με τα αυτοκίνητα, και οι πυροβολισμοί προς… κάθε κατεύθυνση

Η τοποθέτηση της βόμβας στην οικοδομή, για την οποία ο δράστης δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί, φαίνεται να ήταν η θρυαλλίδα. Η πρώτη οικογένεια άφησε σαφείς υπόνοιες σε βάρος της άλλης πλευράς ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από την ενέργεια. Ακολούθησε, καταγγελία για «γαζώματα» σε σπίτι της δεύτερης οικογένειας.

Λίγη ώρα αφότου το κλιμάκιο της Αστυνομίας, πραγματοποίησε το πρωί του Σαββάτου την αυτοψία για τον εκρηκτικό μηχανισμό, η ένταση «απασφάλισε». Εκτιμάται ότι στη συνέχεια υπήρξε τυχαία συνάντηση μελών των δύο οικογενειών, που κινούνταν με τα αυτοκίνητά τους. Κατά μία εκδοχή υπήρξε ένα τετ α τετ που αποτέλεσε τη “σπίθα” για το μακελειό που ακολούθησε. Άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως η μια πλευρά στην άλλη, αδιαφορώντας ποιοι περνούσαν, ποιοι βρίσκονταν σε παρακείμενα καταστήματα, ακόμα και μπαλκόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια από τις τραυματίες, 26 ετών, τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού της.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό στα Βορίζια αναφέρει:

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού του νομού Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. – Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.»

Το χρονικό του μακελειού

Όλα φέρεται να ξεκίνησαν μετά την τοποθέτηση δυναμίτιδας τηνΠαρασκευή, σε υπό κατασκευή σπίτι το οποίο ανήκει στη μία οικογένεια.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκει το σπίτι κατηγόρησαν την άλλη οικογένεια (με την οποία είχαν παλαιότερες προστριβές) για το περιστατικό. Μέλη της δεύτερης οικογένειας, βγήκαν το πρωί στο χωριό με καλάζνικοφ και καραμπίνες και άρχισαν να πυροβολούν προς τη μεριά σπιτιών της άλλης οικογένειας. Ένοπλα μέλη και των δύο οικογενειών συναντήθηκαν σε κεντρικό σημείο του χωριού και ακολούθησε καταιγισμός πυροβολισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες.

Τραγικό αποτέλεσμα, ήταν δύο άνθρωποι, ένας 39χρονος και μια 57χρονη, να χάσουν τη ζωή τους, δύο να τραυματιστούν σοβαρά και άλλοι δεκατέσσερις λιγότερο σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη δεν υπέκυψε από τα πυρά, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε δύο σφαίρες, αλλά πιθανότητα υπέστη ανακοπή. Αναμένεται να γίνει νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της.

Την ίδια ώρα, η κόρη της είναι η μία από τους τραυματίες. Και οι δύο επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο καθώς όπως έχει γίνει γνωστό δεν κατοικούσαν στο χωριό αλλά είχαν πάει σήμερα στα Βορίζια για ένα μνημόσυνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 14 τραυματίες, οι 8 είναι μέλη των δύο οικογενειών και άλλοι 6 απολύτως αμέτοχοι στο συμβάν.