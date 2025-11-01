Ιωάννα Παππά: «Όταν μεγαλώνουμε, γινόμαστε οι μαμάδες μας»

Μια σπάνια και εξομολόγηση έκανε η Ιωάννα Παππά για τη μητρότητα και τον τρόπο που μεγαλώνει τον γιο της. Η αγαπημένη ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», μαζί με την Έλενα Μαυρίδου, και μίλησε ανοιχτά για τις προκλήσεις αλλά και τις ομορφιές του ρόλου της μαμάς.

Η Ιωάννα Παππά παραδέχτηκε πως όσο περνούν τα χρόνια, οι γυναίκες μοιάζουν όλο και περισσότερο στις μητέρες τους, κάτι που όπως είπε, συμβαίνει σχεδόν ασυναίσθητα.

«Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό, όταν μεγαλώνουμε, γινόμαστε οι μαμάδες μας. Νομίζω ότι γίνεται αυτόματα. Γίνεται μηχανικά. Μετά, αν συνειδητοποιήσεις ότι ίσως δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να βάλεις όρια, αρχίζεις και το δουλεύεις και βρίσκεις άλλον τρόπο. Τουλάχιστον σε εμένα συμβαίνει αυτό. Όταν αυτή η συμπεριφορά προκύπτει από φροντίδα, ένα παιδί το αντιλαμβάνεται αυτό», είπε η ηθοποιός.

