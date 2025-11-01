Βεντέτα στα Βορίζια Κρήτης: Από διαφορετικές οικογένειες οι δύο νεκροί από τους 2.000 πυροβολισμούς – Πώς συνέβη το μακελειό

Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, από το μακελειό στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 14 ακόμη τραυματίστηκαν, έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ μελών δύο οικογενειών το πρωί του Σαββάτου .

Από το μακελειό, νεκροί έπεσαν ένας 39χρονος και μια 57χρονη (από διαφορετικές οικογένειες). Ο 39χρονος είναι πατέρας 6 παιδιών και η 57χρονη εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων, και είχε μεταβεί στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της. Δύο εκ των 14 ακόμα τραυματιών, νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, λόγω εμπλοκής τους στο περιστατικό.

Η ατμόσφαιρα στο ορεινό χωριό μυρίζει μπαρούτι από το βράδυ της Παρασκευής, όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας «πόλεμος» με πυρά εκατέρωθεν και έντρομους κατοίκους να κρύβονται στα σπίτια τους.

Φρούρια τα δύο νοσοκομεία

Ενδεικτικό της έκρυθμης κατάστασης είναι ότι νεκροί και τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά κέντρα υγείας και νοσοκομεία, ακριβώς για να μην συναντηθούν μέλη των δύο οικογενειών και πυροδοτηθεί νέα ένταση και εκεί. Επιστρατεύτηκαν και ιδιωτικές κλινικές του Ηρακλείου, λόγω του μεγάλου αριθμού των τραυματιών.

Στο Βενιζέλειο βρίσκεται η οικογένεια που κατηγορήθηκε για τον εμπρηστικό μηχανισμό καθώς εκεί διακομίσθηκε ο νεκρός άνδρας που ανήκει σε αυτή. Το κλίμα είναι πολύ βαρύ ενώ ακούγονται κατά διαστήματα κραυγές και μοιρολόγια μέσα από το νοσοκομείο. Εκεί νοσηλεύεται και μια γυναίκα με τραύμα στο πόδι, η οποία δεν ανήκει σε κάποια από τις δύο οικογένειες.

Στο ΠΑΓΝΗ βρίσκονται τρεις τραυματίες από την άλλη οικογένεια, μια γυναίκα με τραύμα στο χέρι και δύο άνδρες, 25 και 30 ετών, οι οποίοι αρχικά είχαν πάει σε ιδιωτική κλινική και κατόπιν μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οι δύο άνδρες είναι σε σοβαρή κατάσταση αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Νοσηλεύονται φρουρούμενοι καθώς φέρονται να εμπλέκονται στους πυροβολισμούς.

Στο Κέντρο Υγείας Μοιρών είχαν μεταφερθεί, με δικά τους μέσα, κάποιοι άλλοι, με ελαφρά τραύματα, οι οποίοι έφυγαν. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα παιδί, το οποίο δεν έχει διακομισθεί σε κάποιο από τα νοσοκομεία αλλά πιθανότατα βρίσκεται σε κάποιο Κέντρο Υγείας.

«Αστακός» το χωριό υπό τον φόβο νέου αιματοκυλίσματος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια. Δυνάμεις της ΕΚΑΜ (Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα), βρίσκονται στο χωριό και ψάχνουν τα σπίτια πόρτα-πόρτα καθώς υπάρχει πληροφορία ότι τουλάχιστον δύο άτομα από τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό, εξακολουθούν να κρύβονται μέσα στα Βορίζια.

Τα στόματα προς το παρόν στο χωριό παραμένουν κλειστά. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι πριν από 70 χρόνια, το 1955 είχε σημειωθεί στο ίδιο χωριό ανάλογο επεισόδιο με οκτώ νεκρούς, με εμπλεκόμενες τότε, διαφορετικές οικογένειες.

Ομάδα της ΕΚΑΜ θα εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό, όπου ήδη βρίσκονται μονάδες των ΤΑΕ Κρήτης και ΟΠΚΕ, προκειμένου να μη συνεχιστεί ο «πόλεμος» και να διατηρήσουν την τάξη στην περιοχή, επεμβαίνοντας άμεσα όπου χρειαστεί.

Εν τω μεταξύ, κλιμάκιο αστυνομικών από την Αθήνα με επικεφαλής τον αρχηγό του Σώματος, αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση, μεταβαίνει εκτάκτως στην Κρήτη, προκειμένου να συμμετάσχει στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της εμπόλεμης αιματηρής κατάστασης που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

Στο κλιμάκιο των αστυνομικών συμμετέχει και ο υποδιοικητής της ΔΑΟΕ, ταξίαρχος Σπύρος Τσαρδάκας, με ειδική ομάδα 10 ατόμων του «ελληνικού FBI», οι οποίοι θα συνδράμουν τις τοπικές υπηρεσίες στη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στο μακελειό, καθώς και στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των ανθρωποκτονιών και τραυματισμών και όλων των εμπλεκομένων στο μακελειό, αλλά και την εξιχνίαση της χθεσινοβραδινής βομβιστικής επίθεσης, που αποτέλεσε την αφορμή για την ένοπλη σύγκρουση.

Το κατεστραμμένο σπίτι από την έκρηξη

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό στα Βορίζια αναφέρει:

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού του νομού Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. – Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.»

Σε αυξημένη ετοιμότητα το ΕΚΑΒ

Έξι διακομιδές έκαναν οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ από το χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη προς τα νοσοκομεία ΠΑΓΝΗ και «Βενιζέλειο» Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Ηρακλείου Κρήτης έλαβε κλήση στις 11:18 π.μ., με αναφορά για περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών στο χωριό Βορίζια, με αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 5 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), καθώς και 1 όχημα μικρού όγκου με ιατρό, ενώ τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα 2 ακόμη ασθενοφόρα από τα Κέντρα Υγείας Αγίας Βαρβάρας και Μοιρών.

Λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο και κατόπιν οδηγιών του επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ., οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παρέμειναν σε ασφαλή θέση αναμονής στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, έως ότου δοθεί άδεια προσέγγισης εντός του χωριού.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν πραγματοποιήσει τις εξής διακομιδές:

2 τραυματισμένες γυναίκες από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

2 άνδρες τραυματίες, κατόπιν κλήσης της ΕΛ.ΑΣ., από ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου προς το προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

1 γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και 1 άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του προς το «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν ενισχυμένες και σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Το χρονικό του μακελειού

Όλα φέρεται να ξεκίνησαν μετά την τοποθέτηση δυναμίτιδας τηνΠαρασκευή, σε υπό κατασκευή σπίτι το οποίο ανήκει στη μία οικογένεια.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκει το σπίτι κατηγόρησαν την άλλη οικογένεια (με την οποία είχαν παλαιότερες προστριβές) για το περιστατικό. Μέλη της δεύτερης οικογένειας, βγήκαν το πρωί στο χωριό με καλάζνικοφ και καραμπίνες και άρχισαν να πυροβολούν προς τη μεριά σπιτιών της άλλης οικογένειας. Ένοπλα μέλη και των δύο οικογενειών συναντήθηκαν σε κεντρικό σημείο του χωριού και ακολούθησε καταιγισμός πυροβολισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες.

Τραγικό αποτέλεσμα, ήταν δύο άνθρωποι, ένας 39χρονος και μια 57χρονη, να χάσουν τη ζωή τους, δύο να τραυματιστούν σοβαρά και άλλοι δεκατέσσερις λιγότερο σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη δεν υπέκυψε από τα πυρά, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε δύο σφαίρες, αλλά πιθανότητα υπέστη ανακοπή. Αναμένεται να γίνει νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της.

Την ίδια ώρα, η κόρη της είναι η μία από τους τραυματίες. Και οι δύο επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο καθώς όπως έχει γίνει γνωστό δεν κατοικούσαν στο χωριό αλλά είχαν πάει σήμερα στα Βορίζια για ένα μνημόσυνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 14 τραυματίες, οι 8 είναι μέλη των δύο οικογενειών και άλλοι 6 απολύτως αμέτοχοι στο συμβάν.