Αν ένας άνδρας νιώθει περισσότερο σαν «πορτοφόλι» παρά σαν σύντροφος, συνήθως εμφανίζει 11 χαρακτηριστικές συμπεριφορές

Πολλοί άνδρες αναλαμβάνουν την κύρια ευθύνη για την οικονομική στήριξη της οικογένειάς τους, κάτι που συχνά τους δημιουργεί έντονη πίεση. Αν και δεν είναι απαραίτητα λάθος να αναλαμβάνει κανείς αυτή την ευθύνη, χωρίς ξεκάθαρες προσδοκίες και σωστή επικοινωνία, μπορεί να επιβαρύνει σχέσεις που ήδη δυσκολεύονται και στερούνται συναισθηματικής σύνδεσης.

Ακόμα κι αν φαίνεται στις καθημερινές, μικρές συμπεριφορές, όταν ένας σύντροφος νιώθει περισσότερο σαν πηγή εισοδήματος παρά σαν συνοδοιπόρος, αρχίζει να λειτουργεί με συγκεκριμένους τρόπους στο σπίτι.

Είναι φυσιολογικό κάποιος να αυτοπροσδιορίζεται ως «κουβαλητής» και «πορτοφόλι» αλλά χωρίς σαφήνεια, ανοιχτή επικοινωνία και συναισθηματική υποστήριξη, είναι δύσκολο να υπάρξει πραγματική ισορροπία στη σχέση.

Αν ένας άνδρας νιώθει περισσότερο σαν «πορτοφόλι» παρά σύντροφος, συνήθως εμφανίζει 11 χαρακτηριστικές συμπεριφορές

Περνά πολύ χρόνο στο αυτοκίνητο,

Δεν μιλάει για τη δουλειά του,

Παίρνει τις οικονομικές αποφάσεις μόνος του,

Δεν στηρίζεται στη συναισθηματική σύνδεση

Δείχνει διαρκώς εξουθενωμένος,

Όταν μιλάτε για χρήματα γίνεται αμυντικός,

Θυσιάζει ποιοτικό χρόνο για να δουλέψει,

Αποφεύγει τη σωματική τρυφερότητα,

Δεν είναι ενθουσιασμένος για το μέλλον,

Κάνει παθητικό – επιθετικά σχόλια σχετικά με τα έξοδα,

Παραπονιέται για μικροπράγματα

Περνά πολύ χρόνο στο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με τον ψυχοθεραπευτή Avrum Weiss, η σιωπή και η αποσύνδεση των ανδρών είναι συχνά ένας αμυντικός μηχανισμός ενάντια στη σύγκρουση στις σχέσεις τους. Όταν είναι αγχωμένοι για μια συζήτηση ή προσπαθούν να καταστείλουν ενεργά πολύπλοκα συναισθήματα σχετικά με μια κατάσταση με τις συντρόφους τους, μπορεί να χρησιμοποιήσουν τακτικές αποφυγής για να αποφύγουν εντελώς την αντιμετώπισή της.

Για κάποιους, είναι η αποφυγή ποιοτικού χρόνου δουλεύοντας περισσότερο ή μένοντας ξύπνιοι αργά για να αποφύγουν τη συζήτηση πριν από τον ύπνο. Για άλλους, είναι το να μένουν στο αυτοκίνητό τους περισσότερο από ό,τι χρειάζεται για να αποφύγουν να μπουν μέσα στο σπίτι.

Αν οι σύζυγοι νιώθουν περισσότερο σαν μέτοχοι παρά σαν σύντροφοι, θα αρχίσουν να κάνουν αυτά τα πράγματα πιο συχνά στο σπίτι — να είναι πιο αποφευκτικοί, και στη συνέχεια απομονωμένοι.

Δεν μιλάει για τη δουλειά του

Όταν οι άνδρες δεν νιώθουν ότι υποστηρίζονται στο να μοιράζονται τα συναισθήματά τους ή νιώθουν γενικά ότι δεν εκτιμώνται σε μια σχέση, είναι πιθανό να είναι εντελώς πιο μυστικοπαθείς στο σπίτι.

Δεν κρατούν μόνο τις ανησυχίες και τα συναισθήματά τους για τον εαυτό τους — προσπαθώντας να ταιριάξουν στον στείρο, αρρενωπό ρόλο του “κουβαλητή” στον οποίο πιέζονται — κρατούν επίσης βασικές λεπτομέρειες για τη δουλειά ή την καθημερινότητά τους κρυφές.

Η δέσμευση, η εγγύτητα και η οικειότητα αναπτύσσονται όταν η εκτίμηση και η ευγνωμοσύνη είναι παρούσες σε μια σχέση, αλλά όταν παραβλέπονται διαρκώς , θα ακολουθήσει δυσαρέσκεια και αποσύνδεση.

Παίρνει τις οικονομικές αποφάσεις μόνος του

Πολλοί σύντροφοι τρέφουν μια αίσθηση εσωτερικής δυσαρέσκειας σχετικά με τις πιέσεις να χειρίζονται και να διατηρούν μόνοι τους οικονομικές καταστάσεις σε έναν γάμο, σύμφωνα με μια μελέτη από την Fidelity Investments.

Ωστόσο, όταν δεν νιώθουν ότι υποστηρίζονται ή εκτιμώνται πλήρως επειδή είναι οικονομικοί πάροχοι (κουβαλητές), μπορεί να κλίνουν προς αυτήν τη μυστικότητα και τη μοναξιά μόνοι τους για να αντεπεξέλθουν.

Αν οι σύζυγοι νιώθουν περισσότερο σαν «πορτοφόλια» παρά σαν σύντροφοι, συχνά θα αρχίσουν να παίρνουν αποφάσεις για χρήματα και δαπάνες μόνοι τους χωρίς να μιλούν στις συζύγους τους. Είναι πιο αμυντικοί και προστατευτικοί με τα “δικά τους” χρήματα από ποτέ, τροφοδοτούμενοι από τη δυσαρέσκεια του να μην εκτιμώνται αρκετά για την εισφορά τους.

Δεν στηρίζεται στη συναισθηματική σύνδεση

Χωρίς υγιείς δεξιότητες αντιμετώπισης, συνήθειες επικοινωνίας και τελετουργικά σε έναν γάμο, όταν κάτι πάει στραβά, μετατρέπεται γρήγορα σε δυσαρέσκεια και αποσύνδεση. Όταν οι σύντροφοι δεν μιλούν για πράγματα που τους αναστατώνουν, καταστέλλουν αυτά τα πολύπλοκα συναισθήματα μέσα τους και αρχίζουν να αντεπεξέρχονται με ανθυγιεινά πράγματα όπως η αποφυγή ή η αμυντικότητα όταν οι σύντροφοί τους είναι τριγύρω.

Έτσι, δεν είναι περίεργο που οι άνδρες που νιώθουν περισσότερο σαν «πορτοφόλια» παρά σαν σύντροφοι, αποσυνδέονται συναισθηματικά. Φυσικά, δεν θέλουν να έχουν ευαίσθητες συζητήσεις στο σπίτι ή να υποστηρίξουν συναισθηματικά τις συζύγους τους όταν τροφοδοτούν μια φωτιά εσωτερικής δυσαρέσκειας επειδή δεν υποστηρίζονται οι ίδιοι.

Δείχνει διαρκώς εξουθενωμένος

Η αντιμετώπιση της δυσαρέσκειας και των καταπιεσμένων συναισθημάτων σχετικά με τη δυσαρέσκεια σε μια σχέση μπορεί συχνά να οδηγήσει σε συναισθηματική εξάντληση που προκαλεί εξουθένωση (burnout), τουλάχιστον σύμφωνα με μια μελέτη από το World Psychiatry.

Αν οι σύζυγοι δεν νιώθουν ότι εκτιμώνται για την προσπάθεια που καταβάλλουν στη δουλειά ή τα χρήματα που φέρνουν στο σπίτι, είναι πιθανό να έχουν ήδη κάποια από αυτήν την εξάντληση από την προσπάθεια να αντεπεξέλθουν.

Ακόμα κι αν φαίνεται ανεπαίσθητο στην αρχή, η έλλειψη ενέργειας ή η αποφυγή των συζύγων θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι αυτής της εξουθένωσης και ένα προειδοποιητικό σημάδι για την κατάσταση του γάμου, γενικά.

Όταν μιλάτε για χρήματα γίνεται αμυντικός

Σύμφωνα με μια μελέτη από το Family Relations, οι σύζυγοι τείνουν να ονομάζουν τα χρήματα και τα οικονομικά ως το πρωταρχικό θέμα σύγκρουσης στους γάμους και τις σχέσεις τους.

Ακόμα και όταν όλα πηγαίνουν καλά — δηλαδή, όταν είναι άνετοι με τα οικονομικά και την πληρωμή των λογαριασμών — εξακολουθούν να υπάρχουν συζητήσεις και μικρές εντάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αισθήματα πικρίας και μοναξιάς.

Αν οι σύζυγοι νιώθουν περισσότερο σαν «χρηματοδότες» παρά σαν σύντροφοι, αυτό επίσης εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία σύγκρουσης. Ειδικά αν αναγκάζονται σε έναν λανθασμένο ρόλο που τους εμποδίζει να έχουν έναν ασφαλή χώρο για να μοιραστούν τα συναισθήματά τους ή να αναζητήσουν υποστήριξη από το άλλο τους μισό, δεν είναι περίεργο που νιώθουν πιο μόνοι στο τέλος.

Θυσιάζει ποιοτικό χρόνο για να δουλέψει

Η αποφυγή μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, από το να πηγαίνει κανείς αργά για ύπνο ή ακόμα και να μένει περισσότερο στη δουλειά, για να αποφύγει ποιοτικό χρόνο στο σπίτι με την σύντροφό του.

Αν ένας άνδρας δεν νιώθει εκτιμημένος και καταπιέζει ενεργά αυτά τα δυσάρεστα συναισθήματα, είναι πιθανό η δουλειά να φαίνεται για εκείνον το πιο ασφαλές καταφύγιο.

Δεν χρειάζεται να δικαιολογεί τα συναισθήματα πικρίας ή να μιλήσει για θέματα που ξυπνούν τις σύνθετες συναισθηματικές του καταστάσεις. Απλώς μπορεί να δουλεύει, να διοχετεύει σε αυτό την οργή του στις ευθύνες του και να αποφεύγει τα θέματα που δεν θέλει να αντιμετωπίσει στο σπίτι.

Αποφεύγει τη σωματική τρυφερότητα

Οι πιέσεις να παρέχουν τα προς το ζην στις οικογένειες και να εντάσσονται σε τοξικούς ρόλους φύλων κυριολεκτικά αφαιρούν χρόνια από τις ζωές των ανδρών, σύμφωνα με μια μελέτη από το Psychology of Men & Masculinities. Δεν πρόκειται μόνο για αποξένωση από την σύντροφό τους ή για προσωρινά προβλήματα στον γάμο — επηρεάζει βαθιά και τη σωματική και ψυχική τους υγεία ως άτομα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συναισθηματική υποστήριξη και η σωματική οικειότητα είναι συχνά συνδεδεμένες — δεν μπορείτε να έχετε μια υγιή παρουσία του ενός χωρίς το άλλο σε έναν γάμο — δεν είναι περίεργο που οι άνδρες που νιώθουν μόνοι στο σπίτι δεν αναζητούν αυτήν τη σωματική εγγύτητα.

Δεν είναι ενθουσιασμένος για το μέλλον

Αν ένας άνδρας νιώθει περισσότερο σαν χρηματοδότης παρά σαν σύντροφος, και χάνει ενεργά τις χαρές του γάμου, όπως η συναισθηματική υποστήριξη και ο ποιοτικός χρόνος που πηγάζει από την οικειότητα, είναι πιθανό να μην δείχνει ενθουσιασμό για το μέλλον.

Πιθανότατα δεν είναι διατεθειμένος να μιλήσει για το μέλλον ή να κάνει σχέδια με μία σύντροφο που δεν ενδιαφέρεται να τον στηρίξει ή να τον εκτιμήσει στο παρόν.

Ακόμα και αν αυτές οι συμπεριφορές φαίνονται ανεπαίσθητες, αποτελούν «προειδοποιητικά σημάδια» ότι το ζευγάρι χρειάζεται να επικοινωνεί περισσότερο πριν η δυσαρέσκεια κυριεύσει τη σχέση.

Κάνει παθητικό – επιθετικά σχόλια σχετικά με τα έξοδα

Ακόμα κι αν φαίνονται καλοπροαίρετα ή ακίνδυνα, τα παθητικά-επιθετικά σχόλια συχνά φέρουν μια αίσθηση εχθρότητας που απομακρύνει τα ζευγάρια μέσα στον γάμο. Αποτελούν ένδειξη πικρίας και συχνά αντικατοπτρίζουν εσωτερικούς αγώνες ή ανασφάλειες που έχει ένας σύντροφος.

Από σχόλια για τα «ανεύθυνα» έξοδα του συντρόφου μέχρι κριτική σε συνήθειες που έχει καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης, αν ένας σύζυγος νιώθει περισσότερο σαν «μισθός» παρά σαν σύντροφος, θα αρχίσει να κάνει αυτά τα σχόλια στο σπίτι πιο συχνά.

Παραπονιέται για μικροπράγματα

Αν και υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι παρατηρήσεις και τα παράπονα μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά, σύμφωνα με τον ψυχοθεραπευτή William Berry, σε μια ήδη προβληματική και αποσυνδεδεμένη σχέση, αυτό απλώς ενισχύει το εγώ και απομακρύνει ακόμη περισσότερο τους συντρόφους.

Ιδιαίτερα όταν τα θέματα συζήτησης χαρακτηρίζονται από απογοήτευση και πικρία, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ένας άνδρας που δεν νιώθει εκτιμημένος παραπονιέται πιο συχνά για φαινομενικά ασήμαντα και ακίνδυνα πράγματα.