Γκιλφόιλ: Στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια (P-TEC) θα δώσει το στίγμα της διπλωματικής της θητείας

Enikos Newsroom

πολιτική

Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα, την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να κάνει την πρώτη της ομιλία η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η κ. Γκιλφόιλ, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα,  έφτασε σήμερα στην Αθήνα και κατέλυσε στην πρεσβευτική κατοικία.  Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διήμερο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Πρόκειται για το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο. Το συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

