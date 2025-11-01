Grand Hotel: Άρης, Αλίκη και Φρίντα παθαίνουν σοκ από από αυτό που ανακαλύπτουν – Όλες οι εξελίξεις που έρχονται

Νάντια Ρηγάτου

Media

Καθηλώνουν τα νέα επεισόδια της σειράς “Grand Hotel” από Δευτέρα εως Τετάρτη στις 21:00 στον Αντ1.

Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα καταφέρνουν να ανοίξουν τη χρυσή κοσμηματοθήκη κι ένα νέο μήνυμα έρχεται στο φως.

Ο Χαραλάμπης καταλαβαίνει τα σχέδια του Χατζημήτρου και ζητά εγγυήσεις, ενώ ο Χατζημήτρος έλκεται όλο και περισσότερο από την Μελίνα. Στη δημοπρασία κάνει την εμφάνισή της μια μυστηριώδης γυναίκα, η οποία αγοράζει προς έκπληξη όλων τη χρυσή κοσμηματοθήκη.

Μόλις τη βλέπει ο Ρήγας χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του…

Ο Άρης βρίσκει στο πιάνο ένα τετράδιο, το οποίο περιέχει έναν ακόμη αινιγματικό γρίφο. Η αναζήτηση της λύσης τον οδηγεί μαζί με την Αλίκη και τη Φρίντα στο μυστικό δωμάτιο.

Η Ιουλία Γιαχαλή, η μυστηριώδης καλεσμένη, δεν απαντά στο δωμάτιό της και η εξαφάνισή της προκαλεί ανησυχία και ερωτηματικά. Ο Χαραλάμπης συγκρούεται ανοιχτά με τον Χατζημήτρο για τα ύπουλα σχέδιά του και τον απειλεί να αποσύρει την υποψηφιότητά του, αν συνεχίσει να κοροϊδεύει τους συμπατριώτες του.

Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα, παλεύουν να καταλάβουν πού θέλει να τους οδηγήσει αυτή τη φορά ο άνθρωπος που τους στέλνει τα μηνύματα… Η Αλίκη προσπαθεί να μάθει την αλήθεια για τον Άρη, αλλά το μόνο που καταλαβαίνει είναι ότι ο Αλέξανδρος κρύβει κάτι σοβαρό…

Ο Άρης, η Αλίκη και η Φρίντα βρίσκονται στο δάσος κοντά στο ξενοδοχείο, ακολουθώντας ένα ακόμη στοιχείο και αυτό που θα αντικρύσουν θα τους αφήσει με κομμένη την ανάσα…

Δείτε το τρέιλερ

σχολίασε κι εσύ

18:00 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

15:58 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

15:46 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

14:56 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

