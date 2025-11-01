Μακελειό στην Κρήτη με νεκρούς και τραυματίες: Έπεσαν πάνω από 2.000 πυροβολισμοί – Βεντέτα «βλέπουν» οι Αρχές, μεταβαίνει στο νησί ο αρχηγός της ΕΛΑΣ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Μακελειό στην Κρήτη

Δύο νεκροί και 14 τραυματίες, εκ τω οποίων οι δύο βαριά, είναι ο τραγικός απολογισμός του αιματοκυλίσματος στο χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στην Κρήτη. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να μπουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με το «Ράδιο Κρήτη» το περιστατικό δεν έχει ακόμα τελειώσει. Τα μέλη των δύο αντιμαχόμενων οικογενειών βρίσκονται στο Βοριζιανό Φαράγγι και συνεχίζεται η ανταλλαγή πυροβολισμών.

Έπεσαν πάνω από 2.000 πυροβολισμοί

Το σκηνικό που έχει στηθεί θυμίζει Φαρ- Ουέστ. Όλα άρχισαν μετά την έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού χθες βράδυ σε υπό κατασκευή σπίτι ενός άνδρα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία δύο τουλάχιστον άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον καταιγισμό των πυροβολισμών ανάμεσα σε δύο οικογένειες, ενώ υπάρχουν αναφορές και για τρίτο νεκρό. Παράλληλα 14 είναι οι τραυματίες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα Κέντρα Υγείας Μοιρών και Αγίας Βαρβάρας στις καρότσες αγροτικών οχημάτων.

Μακελειό στην Κρήτη

Νεκροί μία 57χρονη γυναίκα, η οποία ενδέχεται να υπέστη ανακοπή από το σοκ, και ένας 35χρονος άνδρας που δέχθηκε πυροβολισμό, η σορός του οποίου έχει μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Εκεί, έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς του θύματος και μάλιστα προκλήθηκαν στιγμές έντασης με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, από τους 14 τραυματίες οι 6 ήταν αμέτοχοι στο επεισόδιο, και βρίσκονταν στο σημείο προκειμένου να μιλήσουν στις δύο οικογένειες και να αποτραπεί το αιματοκύλισμα.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, στο περιστατικό έπεσαν πάνω από 2.000 πυροβολισμοί, καθώς μέσα στο χωριό βρέθηκαν πάνω από 2.000 κάλυκες

Μεταβαίνει στο νησί Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ

Στο νησί σπεύδουν ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ Δημήτρης Μάλλιος, ο επικεφαλής του «ελληνικού FBI» αλλά και ειδική μονάδα από την Δίωξη Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Εκτός των άλλων υπηρεσιών έχουν επίσης επιστρατευτεί και τα ΕΚΑΜ Κρήτης.

Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει το ΕΚΑΒ

Έξι διακομιδές έχουν κάνει οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ από το χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη προς τα νοσοκομεία ΠΑΓΝΗ και «Βενιζέλειο» Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Ηρακλείου Κρήτης έλαβε κλήση στις 11:18 π.μ., με αναφορά για περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών στο χωριό Βορίζια, με αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 5 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), καθώς και 1 όχημα μικρού όγκου με ιατρό, ενώ τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα 2 ακόμη ασθενοφόρα από τα Κέντρα Υγείας Αγίας Βαρβάρας και Μοιρών.

Λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο και κατόπιν οδηγιών του επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ., οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παρέμειναν σε ασφαλή θέση αναμονής στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, έως ότου δοθεί άδεια προσέγγισης εντός του χωριού.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν πραγματοποιήσει τις εξής διακομιδές:

  • 2 τραυματισμένες γυναίκες από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).
  • 2 άνδρες τραυματίες, κατόπιν κλήσης της ΕΛ.ΑΣ., από ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου προς το προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).
  • 1 γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και 1 άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του προς το «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν ενισχυμένες και σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Το χρονικό

Σύμφωνα με το «Ράδιο Κρήτη», στους πυροβολισμούς φέρεται να εμπλέκονται περισσότερα από 10 άτομα. Ένας άνδρας έχτισε σπίτι σε γειτονιά του χωριού και τα μέλη άλλης γνωστής οικογένειας της περιοχής για άγνωστους λόγους, δεν τον ήθελαν εκεί.

Έτσι χθες βράδυ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τού ανατίναξαν το σπίτι που έχτισε και σήμερα το πρωί ο ιδιοκτήτης της κατοικίας μαζί με άλλα άτομα, πήγαν στη γειτονιά και άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ εναντίον των σπιτιών αυτών που θεώρησε ότι του έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό, με τους φαίνεται πως είναι σε χρόνια διαμάχη.

